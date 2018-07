England brøt straffeforbannelsen – møter Sverige i kvartfinalen

MOSKVA/OSLO (Colombia–England 1–1, 3–4 på straffer) Det måtte straffer til for å avgjøre Sveriges motstander i VM-kvartfinalen, og endelig klarte England å vinne en straffesparkkonkurranse i et verdensmesterskap.

Straffesparkkonkurransen ble et herlig drama.

Radamel Falcao ga Colombia en herlig start da han banket ballen midt i målet. Så var det kaptein-kollega Harry Kane sin tur, og han plasserte den lavt til høyre for keeper.

Juan Cuadrado var like kald fra krittet, og keeper Jordan Pickford var sjanseløs. Marcus Rashford, byttet inn rett før straffesparkene ordnet 2–2.

Slik spilles kvartfinalene: 6. juli: Uruguay - Frankrike 16.00 6. juli: Brasil - Belgia 20.00 7. juli: Sverige - England 16.00 7. juli: Russland - Kroatia 20.00

Luis Muriel ventet til Pickford kastet seg, og ordnet 3–2. Så kom den første bommen da David Ospina strakte seg helt ut mot sin venstre stolpe og stoppet skuddet fra Jordan Henderson.

Men Mateus Uribe fulgte opp med å dundre ballen i tverrliggeren og ned foran streken. Kieran Trippier ordnet utligning på sikkert vis.

Deretter rettet Pickford straffen til Carlos Bacca, og Eric Dier kunne avgjøre det hele.

Tottenhams midtbaneanker var sikkerheten selv da han dundret ballen lavt til høyre for keeper som ikke reddet til tross for at han gikk riktig vei og fikk høyrehansken så vidt på ballen.

De engelske spillerne feiret som gale. En av de tyngste børene som har herjet hele den fotballgale nasjonen siden VM-gullet i 1966, er nå borte.

Før møtet med Colombia hadde England vært igjennom tre straffesparkkonkurranser i VM, og tapt alle.

I 1990 røk de ut mot Vest-Tyskland i semifinalen, i 1998 var Argentina bedre fra 11-meteren i kvartfinalen, og i 2006 ble Portugal for sterke etter at Frank Lampard, Steven Gerrard og Jamie Carragher bommet.

I tillegg har England tapt de tre siste straffesparkkonkurransene i EM ... Blant annet huskes nåværende England-sjef Gareth Southgate for sin skjebnesvangre miss mot Tyskland i EM-semifinalen på hjemmebane i 1996.

Første ekstraomgang var kjedelig og passiv fra begge lag. Falcao headet utenfor fra brukbar posisjon – under et tungt press fra Harry Maguire.

Tidlig i andre ekstraomgang fikk innbytter Jamie Vardy en stor sjanse, men ble korrekt vinket av for offside.

Danny Rose, også han byttet inn på tampen, var farlig frempå med en avslutning fra skrått hold som suste utenfor stolpen i det lengste hjørnet. Så headet en upresset Eric Dier over fra glimrende posisjon etter en corner.

Det ebbet ut til straffesparkkonkurranse

Iskald Kane-straffe ordnet ledelse

Det var et straffespark i ordinær tid som lenge så ut til å sende England til kvartfinale mot Sverige.

Det var det viktigste engelske sparket på ballen på mange år da Kane gjorde seg klar fra 11 meter. Colombianske protester gjorde at han måtte vente lenge, men Tottenham-spissen var iskald og sendte ballen midt i mål, hans femte VM-mål og det tredje på straffe.

Et par minutter tidligere ble han revet ned inne i feltet av Carlos Sánchez. Det var riktignok Kane som startet holdingen i duellen, men Sanchez svarte og brukte kroppen i overkant aktivt. Gult kort og straffespark ble resultatet.

Kane satte ballen iskaldt og behersket midt i målet, mens keeper Ospina gikk til høyre.

I ganske nøyaktig 35 minutter svevde de engelske supporterne på en sky, men så ble det trøbbel igjen.

Det satt langt, langt inne. Colombia jaktet fortvilet på utligning, men Cuadrado blåste et skudd fra meget god posisjon utenfor etter 81 minutter.

Det ble lagt til fem minutter, og da to minutter var unnagjort banket innbytter

Mateus Uribe til fra 30 meters hold–Pickford vartet opp med en herlig redning og fikk slått ballen til corner.

Cuadrado løftet hjørnesparket inn i feltet. Colombia-stopper Yerry Mina oste vilje og kraft da han knuste Harry Maguire i luften, headet mot målet. Ballen gikk via bakken og hodet til Trippier før den endte i nettmaskene.

Minas tredje scoring i mesterskapet var et faktum, og Barcelona-reserven kommer til å bli ettertraktet de kommende ukene.

Da eksploderte det blant de colombianske supporterne som tålmodig hadde herjet blant de 44.000 på Spartak stadion.

Frem til utligningen var de ute banen mest opptatt av å krangle. Wilmar Barrios var ikke langt unna et rødt kort da han skallet Jordan Henderson i brystet før pause. Liverpool-spilleren gikk noe teatralsk over ende, og Barrios slapp med det gule.

Etter pause var det en rekke småepisoder, og etter at Kane fikk straffe i en duell med Carlos Sánchez tok det fullstendig av.

Colombia hadde lite å by på fremover på banen, men så kom sluttspurten som sikret ekstraomgangene.

Den første omgangen på Sparta Stadion i Moskva var spesielt underholdende. Men England var det førende laget, og skapte det lille som var av farligheter.

Som da Kane etter 16 minutter headet oppå nettaket etter innlegg fra Kieran Trippier. Og sistnevnte hadde et frispark like utenfor helt på tampen av omgangen.