DRAMA: Alexander Sørloths overgang til Crystal Palace var dramatisk. Her prater 22-åringen med VG på et hotell sør i London. Foto: Åsa Westerlund/VG

Sjokkbeskjeden som kunne veltet Sørloth-overgangen

Publisert: 02.02.18 22:23

FOTBALL 2018-02-02T21:23:07Z

LONDON (VG) Mens Alexander Sørloth (22) satt på flyet til England for å oppfylle Premier League-drømmen, fikk agentene Morten Wivestad og Mike Kjølø beskjed om at avtalen mellom FC Midtjylland og Crystal Palace hadde kollapset.

– Overgangen hadde mest sannsynlig ikke skjedd uten Morten og Mike. De har betydd veldig mye for meg, forteller Sørloth til VG.

Dette er den dramatiske historien om norgeshistoriens nest dyreste spillertransaksjon.

Telefonen fra Wivestad

Det er onsdag morgen på Oslo Lufthavn tidligere denne uken. Agentene Morten Wivestad og Mike Kjølø har nettopp ankommet Gardermoen. Ved midnatt kvelden i forveien har Wivestad ringt til Sørloth som er på treningsleir i Dubai med FC Midtjylland.

I to uker har den danske serielederen avslått samtlige bud på den norske 22-åringen fra London-klubben Crystal Palace.

Nå kan Wivestad fortelle om et gjennombrudd i forhandlingene. Sørloth får beskjed om at Midtjylland-formann Rasmus Ankersen og Palace-sjef Steve Parish er kommet til enighet.

Utslitt

Tankene på at små detaljer har kunnet skille mellom å få Premier League -drømmen realisert eller knust, har holdt Sørloth våken i nesten tre døgn i strekk.

Med under 24 timer igjen av overgangsvinduet har trønderen endelig fått klarsignalet han har ventet på: Han kan dra til England for å forhandle om sin personlige kontrakt. En kontrakt som skal sikre ham økonomisk for livet og gi ham muligheten til å ta del i det største sirkuset fotballen kan tilby.

Umiddelbart begynner adrenalinet å fylle kroppen hans. Avgangen til London er klokken 07.45 neste morgen. Sørloth føler seg totalt utmattet, men spissen får likevel ikke sovet et minutt denne natten heller. Ikke før han ankommer flyplassen i Dubai og setter kursen mot London klarer han å duppe av.

Kollapsen

Kort tid senere lander agentene Kjøløs og Wivestads fly fra Oslo på Heathrow. Klokken er blitt 10.00 i den engelske hovedstaden. Begge tror da at resten av dagen vil handle om formaliseringen av Sørloths personlige kontrakt.

Det samme gjør media som har begynt å rapportere om det som angivelig skal være en nært forestående avtale. Men når Wivestad slår på telefonen på Heathrow, oppdager både han og Kjølø at hele overgangen plutselig er i fare.

– Det gikk ti sekunder, så ringte telefonen. Det var Rasmus Ankersen, Midtjyllands styreformann. Beskjeden var klar: «The deal is off», forteller Wivestad til VG.

– The deal is off?

– The deal is off. Det var det vi ble fortalt.

Intetanende Sørloth

På dette tidspunktet befinner Sørloth seg i lufta, på vei mot London. Han vet ingenting om at forhandlingene har tatt en dramatisk vending. De er brutt sammen. Wivestad og Kjølø er nødt til å gi ham det tøffe budskapet.

– Vi ga ham en god klem og fortalte ham hva som hadde skjedd, men vi forholdt oss rolige, forklarer Wivestad.

Det er betryggende for Sørloth.

– Jeg ble først stresset, for det var litt dramatisk, men siden de var rolige, ble jeg også det, forklarer 22-åringen.

– Kjenner det på kroppen

Wivestad har tatt et bevisst valg om å opptre lite i media for å ikke ta fokus bort fra spillerne sine, men erfaringen er stor.

Bare det siste drøye året har Wivestad og Kjølø forhandlet frem overganger som Haitam Aleesami til Palermo, Sander Berge til Genk, Ghayas Zahid til Apoel, Sigurd Rosted til Gent og Jørgen Skjelvik til LA Galaxy.

Kunnskapen agentduoen har opparbeidet seg blir nå essensiell for å unngå panikk.

– Klokken tikker og går jo. Det blir veldig spesielt når du står der. Klubbene bruker lang tid på å komme til enighet. Og vi har en god del jobb som gjenstår. Du kjenner det på kroppen, men vi har vært med på utfordrende situasjoner før. Det er slike ting som ingen utenfor ser, men som gjør det viktig for oss å holde roen. Vi må gi Alexander en størst mulig trygghet, forteller Wivestad.

– Hvorfor hadde avtalen mellom Crystal Palace og Midtjylland kollapset?

– Klubbene var enige, men plutselig var det en avstand. Jeg vil ikke gå inn på detaljer, men det sto om en vesentlig faktor i avtalen.

– Veldig dramatisk

Hjemme i Norge begynner Sørloths kjæreste, Lena Selnes, å bli urolig. På grunn av den kaotiske situasjonen i London, hører hun lite fra typen sin.

– Det var veldig dramatisk. Jeg var jo med på denne prosessen i Midtjylland, hvor det gikk veldig raskt og bra. Så jeg var ikke forberedt på at det skulle bli så dramatisk, forteller Selnes til VG.

Selv om det ikke lenger er enighet mellom Crystal Palace og Midtjylland, tar representanter fra engelskmennene likevel med seg den norske landslagsspissen på legesjekk. I nærmere fire timer gjennomgår Sørloth en rekke medisinske undersøkelser på en klinikk i London, mens det parallelt jobbes intenst på Premier League-klubbens kontorer i Soho.

Parish tar grep

Omgitt av flere personer fra Crystal Palace sin administrasjon, står eier og styreleder Steve Parish og delegerer oppgaver. Rundt klokken 18.00 taster han så inn Wivestads nummer.

– Da får jeg beskjed om at avtalen er «på» igjen, forteller Wivestad til VG.

Deretter haster Sørloth og hans agenter for første gang mot Palace sine Soho-lokaler. Det er bare fem timer igjen til overgangsvinduet i England stenger. Og fortsatt vet heller ikke den 22 år gamle trønderens kjæreste hvordan det kommer til å ende.

Ingen kan vite det.

– Jeg hadde lite kontakt med Alex på grunn av forhandlingene. Det siste jeg hørte var rundt klokken 23.00. Da var de ennå ikke enige. Da var pulsen min mildt sagt høy, forteller Selnes.

Avgjørelsen

På dette tidspunktet er Wivestad og Kjølø i full jobb. De forhandler med Parish om Sørloths personlige kontrakt, en kontrakt som skal gjenspeile nordmannens markedsverdi og gjøre at han aldri trenger å bekymre seg for penger igjen.

Samtidig begynner partene å forstå at tiden er i ferd med å løpe fra dem. To timer før fristen er ute, søker Crystal Palace derfor om en times utsettelse. Det viser seg å være helt essensielt.

For Alexander Sørloth setter ikke navnetrekket sitt på avtalen før etter midnatt norsk tid.

– Papirene blir først sendt inn rundt klokken halv ett, forteller Kjølø.

– Så gir Palace oss beskjed noen minutter senere om at alt er OK, sier agenten.

Lettelsen

Etter at trioen har gitt hverandre noen gode klemmer, kan Sørloth endelig ringe hjem for å fortelle kjæresten at de har lykkes. Han er Premier League-spiller, og hun kan forberede seg på å flytte til London.

– Det var veldig godt å signere avtalen. Jeg satt med en fryktelig god følelse etterpå, forteller Sørloth og smiler.

– Jeg er veldig glad og stolt, sier Selnes.

Allerede i søndagens kamp mot Newcastle kan hun se kjæresten debutere i Premier League, med nummer ni og Sørloth på ryggen.