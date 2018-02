SLO IKKE TIL: Alexander Sørloth slo ikke ut i full blomst i Rosenborg, mens han gjorde det bedre for Bodø/Glimt. Begge klubber tjener på salget av spissen fra Midtjylland til Crystal Palace. Her møttes Rosenborg og Bodø/Glimt ved Mouhamadou N'Diaye i 2014. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Rosenborg tjener millioner på Sørloth-overgang

Publisert: 02.02.18 08:27

Alexander Sørloths (22) tidligere klubber Rosenborg, Strindheim og Bodø/Glimt kan gni seg i hendene etter spissen ble klar for Crystal Palace.

Etter det VG vet er overgangssummen 100 millioner norske kroner. I tillegg kan det komme ytterligere 30 millioner i bonuser.

Ender overgangssummen på 130 millioner norske kroner for eksempel får klubbene omtrent dette fordelt i solidaritetspenger:

Rosenborg: 2,6 millioner kroner

Strindheim: 975.000 kroner

Bodø/Glimt: 650.000 kroner

Ender overgangssummen på 100 millioner vil det se slik ut:

Rosenborg: 2 millioner kroner

Strindheim: 760.000 kroner

Bodø/Glimt: 500.000 kroner

Klubbene en spiller har vært imellom alderen 13–22 år skal dele fem prosent av overgangssummen i solidaritetsmidler. Fra man er 16 år får klubbene litt høyere prosent.

Rosenborg får størst prosentandel, rundt 2 prosent. Mens Bodø/Glimt skal ha rundt 0,5 prosent av overgangssummen. 4. divisjonsklubben Strindheim får rundt 0,75 prosent. Groningen og Midjylland skal også ha sitt.

RBK-Kåre aner ikke

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen hevder han «ikke har peiling» hva Sørloth-overgangen betyr i kroner og øre for Rosenborg, men synes det er artig at trønderen blir Premier League-spiller.

– Han har jobbet knallhardt og tatt gode valg. Alex er en tøffing. Nå må vi bare gi ham tid og ikke tro at han skal spille alle kampene umiddelbart i Palace, sier Ingebrigtsen.

For 4. divisjonsklubben Strindheim hvor Sørloth spilte til han var 15 år vil beløpet bety mye.

– Jeg regner med at vi vedtar et budsjett på et «par» millioner kroner på årsmøte nå snart. Vi har ikke kontroll på hva vi får av Sørloth-avtalen ennå. Vi har ikke satt oss inn i det, men vi kan drømme og håpe på en slump. Det ville hjulpet. Vi er veldig stolte av Alexander. Helt fantastisk, sier Vidar Evensen, sportslig leder i Strindheim.

Glede i nord

Sørloth var ikke den eneste tidligere Bodø/Glimt-spilleren som signerte under for en Premier League-klubb på «Deadline Day». Også Badou Ndiaye, som spilte i nord fra 2012–2015, gikk fra Galatasaray til Stoke for rundt 14 millioner pund (153 mill. NOK), ifølge Sky Sports . Bodø/Glimt kan vente seg en liten prosentandel av også den overgangssummen i solidaritetskroner.

– Det avhenger av overgangsbestemmelsene som vi ikke har noe innsyn i. Det er litt vanskelig å spekulere i tall og det er ikke slik at vi sitter med kalkulatoren, men det er en fin ordning, mener Frode Thomassen, daglig leder i Bodø/Glimt.

– Sånn er fotball

Sørloth ble aldri satset på som midtspiss i Rosenborg. Han ble lånt ut til Bodø/Glimt i 2015, da en annen Alexander – Søderlund – var førstevalget på topp i Rosenborg.

Da Sørloth returnerte nordfra, var Groningen på banen, og siden Søderlund fortsatt var i klubben på det tidspunktet, valgte Rosenborg å selge, forklarer Ingebrigtsen. Men senere, i samme overgangsvindu (januar 2016), ble Søderlund også solgt – til franske Sáint-Etienne.

– Sånn er fotballen. Han var en unggutt da han var hos oss. Men nå endte dette i vinn-vinn for alle. Det er nesten så jeg må skifte lag fra Manchester City til Crystal Palace nå, sier Kåre Ingebrigtsen på spørsmål om han opplever det som litt sårt at Sørloth junior aldri ble Rosenborg-spiss.

Trønderne tjente om lag seks millioner kroner på Groningen-salget tilbake i 2016 og vil altså gjøre minst åtte millioner kroner på Alexander Sørloth.