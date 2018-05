SCORET TRE I NATT: Lionel Messi feirer straffescoringen mot Haiti, og senere i kampen puttet han to ganger til. Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP

Messi herjet med Haiti - scoret hat trick

NTB

Publisert: 30.05.18 07:13

FOTBALL 2018-05-30T05:13:41Z

(Argentina - Haiti 4–0) Barcelona-stjernen Lionel Messi (30) viste gryende VM-form da han scoret tre mål i Argentinas VM-oppkjøring med 4-0 over miniputten Haiti.

30-åringen åpnet ballet med å gjøre 1-0 på straffe etter 17 minutter. Han økte til 2-0 og 3-0 etter 58 og 66 minutter.

Ikke nok med hans tre mål han var også nest sist på ballen da Manchester City-spilleren Sergio Agüero gjorde 4-0 tre minutter senere. Seieren over Haiti som er rangert som nummer 108 på siste FIFA-ranking er derimot ikke det Messi legger mest vekt på etter kampen.

– Det var mer at vi fikk tatt avskjed med våre trofaste tilhengere på hjemmebane, og at vi reiser til VM i Russland med et vist håp, sa Messi.

Argentina setter seg nå på flyet til Barcelona for de siste forberedelsene før VM innledes mot Island i Moskva 16. juni. Kroatia (21/6) og Nigeria (26/6) er også i gruppe D.

Selv om Argentina er nummer fem på verdensrankingen så toner likevel Messi ned forventningene. Argentinerne tapte den forrige VM-finalen for Tyskland og mye tyder på at årets VM trolig blir siste sjansen til at Messi skal få sitt VM-gull.

Argentina imponerte ikke mange fotballhjerter i den søramerikanske VM-kvalifiseringen og plassen ble sikret først i den siste spillerunden.

– Vi kommer ikke til VM som favoritter fordi vi hadde det tungt i kvalifiseringen, men vi har trent bra og gir oss selv muligheten, sa han.

Argentina står med sine to VM-gull fra 1978 på hjemmebane og fra Mexico-VM i 1986 med Maradona som VM-gud.

VM-klare Peru og Panama var også i aksjon tirsdag. Peru som spiller i Danmarks gruppe med Frankrike og Australia, slo Skottland med 2-0 hjemme i Lima etter scoringer fra Christian Cueva (straffe 37) og Jefferson Farfán (47).

Panama som spiller i gruppe med Belgia, Tunisia og England spilte 0-0 mot Nord-Irland.