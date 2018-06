NØKKELSPILLER: Guro Reitens venstrefot har potensial til å ordne opp for Norge i Dublin. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Et norsk tap er katastrofalt

kommentar

Publisert: 08.06.18 11:05

FOTBALL 2018-06-08T09:05:14Z

Tips til kvinnelandslaget foran fredagskveldens VM-kvalifiseringskamp i Irland: Tenk minst mulig på hvor mye den betyr.

Det kan nemlig være litt skremmende. Et tap i Dublin vil være katastrofalt. Da er nok bare å glemme VM.

Da er det i hvert fall veldig stor sjanse for at mesterskapet neste sommer ryker, i så fall første gang VM spilles uten Norge (syv turneringer siden starten i 1991).

Da er det også veldig stor sjanse for at OL i 2020 ryker. Uten VM-plass, ingen OL-mulighet, i så fall blir det tredje gang på rad uten Norge.

Det har vært et tydelig, gledelig og etterlengtet oppsving i jente- og kvinnesatsingen i Norge det siste året, men det har gått gradvis nedover i ganske mange år – og landslaget henger litt i tauene. Norge er på 14. plass på FIFA-rankingen, lavest siden starten i 2003.

Den gangen var bare Tyskland og USA foran de norske kvinnene, slik var det frem til 2006, men det siste tiåret har Norge ramlet.

Dessuten vil altså ikke den største norske stjernen være med, med alt det fører med seg av uro. De som vil være med bruker kreftene på å komme seg foran europamester Nederland, vinne kval-gruppen og sikre seg en VM-plass i 2019. De øvrige spillerne skal ha masse ros for at de har holdt sammen i en vanskelig tid, og at Champions League-finalist Caroline Graham Hansen har gått foran er uvurderlig.

Sportslig er ikke situasjonen håpløs, ikke på noen måte. Norge styrer sin egen VM-skjebne. Med seier i resten av kampene er alt i orden.

Halvspilt inn i kvaliken har Norge ni poeng, tre seire og et uheldig 0-1-tap (overtidsmål)borte mot Nederland.

Nederland topper med 13, Irland er på annenplass med 10, men begge disse nasjonene har én kamp mer spilt.

Norge har igjen dobbeltkamp mot Irland (fredag og tirsdag), så er det borte mot Slovakia (vant 6-1 hjemme) og hjemme mot Nederland i august/september.

Flere av de irske spillerne, særlig bakover på banen, holder til i engelske Super League. Sensasjonelle 0-0 borte mot Nederland er et bevis på at Irland kan være vanskelige å bryte ned, selv om vi skal gjøre som Drillo lærte oss: Se bak resultatet. Nederland hadde 32 avslutninger, Irland tre, men Brighton-keeper Marie Hourihan sto imot alt. På bortebane vant nederlenderne komfortabelt 2-0, og dominansen var like total: 23-1 i avslutninger.

Det gjenstår å se om Norge klarer å styre like mye på Shamrock Rovers' hjemmebane Tallaght Stadium. Klarer Hegerberg-erstatter Isabell Herlovsen, Guro Reiten, Caroline Graham Hansen og de norske jentene å få det første målet, gjerne før pause, er trolig mye gjort. Men hvis det blir et jag etter scoring mot en forsvarsrekke som fort kan bestå av fem spillere, da kan det bli et ubehagelig stress som Nederland opplevde og ikke taklet på hjemmebane.

Uavgjort vil ikke være helt krise, men tap er fullstendig ødeleggende for VM-regnestykket til Martin Sjögrens lag.

Nederland (13 poeng) skal møte Nord-Irland borte (vant 7-0 hjemme) og Slovakia hjemme (vant 5-0 borte) i sine to neste kamper, før Norge venter i den siste. Det er umulig å tenke seg noe annet enn at Nederland reiser til Norge med 19 poeng.

Norge står med ni poeng, og har tre kamper før det forhåpentligvis blir en gruppefinale. For at det skal være mulig å passere Nederland på Intility Arena 4. september, kreves minst syv poeng på de tre neste kampene.

Da vil Norge stå med 16 poeng, og da vil det handle om å vinne med store nok sifre mot Nederland. Etter 0-1-tapet borte, vil for eksempel en norsk 2-1-seier hjemme bety at Nederland er videre på bortemål, mens 1-0 vil bety at den totale målforskjellen avgjør.

Skulle Norge vinne alle sine tre neste kamper, vil det være nok å slå Nederland hjemme for å gå til Frankrike-VM.

Men det er sikkert smartest å ta en kamp av gangen. Først tre poeng i Irland, takk.

PS ! Er alt håp ute med tap mot Irland? Nei, ikke helt. De fire beste gruppetoerne skal spille playoff om én plass. Men: Da vil Norge være fire poeng etter et Irland som har igjen overkommelige kamper, og da vil Norge også slite med å ha nok poeng til å være blant de fire beste toerne.