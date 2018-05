TRENER SEG OPP: Usain Bolt, her med ballen under Strømsgodsets trening på Marienlyst onsdag. I bakgrunnen følger Marcus Pedersen nøye med. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bolt lover at han er fotball-seriøs – utelukker ikke Eliteserie-spill

Publisert: 31.05.18 07:00

FOTBALL 2018-05-31

DRAMMEN (VG) Han ble klappet inn på et Godset-spillermøtet. Deretter følte Usain Bolt (31) at han ble tatt varmt imot av «lagkompisene». Og så røper han at Norge er et land han gjerne kunne spilt fotball i – på mer permanent basis.

En svett, men fornøyd Bolt, verdensrekordholder på både 100- og 200-meter (tiden 9,58 og 19,19 sekunder), lettet litt på sløret om hva han egentlig vil med sin fotballsatsing etter å ha deltatt på en treningsøkt med Strømsgodset onsdag.

Han er nemlig på plass i Drammen den neste uken for å trene seg i form til to veldedighetskamper i juni.

– Jeg prøver bare å bli bedre. Kanskje et lag ser meg og jeg får sjansen til å spille et sted. Så jeg skal fortsette å jobbe hardt og kanskje noen i nær fremtid tilbyr noe som jeg sier «ja» til, sier Bolt – på VGs spørsmål om hvor han vil med fotballkarrieren de neste månedene og årene.

– Veldig seriøst

31-åringen har aldri lagt skjul på at han elsker fotball. Han har vært på Manchester United- og Borussia Dortmund-treninger.

– Så du kan faktisk komme til å signere for en klubb en dag?

– Vi får se. Jeg er veldig seriøs med dette. Jeg presser meg selv. Jeg vil gjøre det bra og vise at jeg kan spille på et høyt nivå, sier Bolt.

Han trekker på smilebåndet idet han får spørsmål om hva Strømsgodset må legge på bordet for å signere ham. Bolt sier at alt handler om hvilket nivå han klarer å prestere på. Han sier han forventer å bli betalt og påpeker det de aller fleste skjønner: Med supersprinteren fra Jamaica kommer også et navn og en merkevare.

– Det er jo noe annerledes enn andre spillere har, så vi får se.

– Men du kan signere for et lag i Norge?

– Man vet aldri. For meg, som gjennom årene har vært på Bislett Games, så er det fint å konkurrere her. Det er et land jeg generelt nyter. Man vet aldri, noe kan skje, jeg vil bare spille fotball og vise for meg selv at jeg er god nok.

Vil ha spilletid

Oppholdet i Drammen er såpass seriøst at sportsdirektør Jostein Flo ønsker å tilby Bolt plass i troppen til lagets kamp mot det norske U19-landslaget.

De unge talentene skal spille EM-sluttspill i juli.

– Hvis jeg får noen minutter, så er det bra. Jeg prøver bare å komme i form til veldedighetskampen i Manchester neste uke. Får jeg noen minutter på full bane og en ordentlig kamp, så er det bra for meg, sier Bolt.

– Aldri i verden

For Godset-spillerne var det naturligvis et sjokk at det var selveste Bolt som trasket inn på et spillermøte i 10.30-tiden onsdag.

På feltet fikk de oppleve ham i en enkel pasningsøvelse til å begynne med. Deretter i en øvelse som handlet om ballbesittelse, før Bolt gjorde noen enkle balløvelser for seg selv, mens resten spilte fem mot fem på Marienlyst-kunstgresset.

Men underveis avslører sprintstjernen at noen av spillerne ønsket en ren løpsduell mot ham.

– Det var ikke meg! Det må ha vært enten Tokki (Tokmac Nguen) eller Marcus Pedersen , sier Herman Stengel, flirer godt, og kommer med følgende stikk i retning Godsets kraftspiss:

– Marcus tror sikkert selv han hadde sjanse, men aldri i verden.

– Tror jeg hadde slitt

For Marcus Pedersen ble det også en spesiell dag. Han sier Bolt er et verdensikon. «Det er stort», sier Godset-profilen om besøket til mannen som skal være med de neste syv dagene.

– Det kan bli mye moro i uken som kommer. Men jeg kan ikke røpe hva det blir, sier Pedersen, når VG spør om ikke han som er glad i sprell vil finne på noe med Bolt.

– Hva med en sprintduell?

– Ja, det kan vi prøve å få til. Men da må han ha et par svinger ekstra. Men jeg tror jeg hadde slitt der, sier Pedersen – og gliser.