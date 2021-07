Dette betyr et kommersielt samarbeid.

STORSPILLER: Fred Friday har overrasket ekspertene etter overgangen til Strømsgodset. Foto: Terje Bendiksby

Motbeviser ekspertene: − Her er det bare å strekke hendene i været

Strømsgodset fikk krass kritikk da de hentet Fred Friday (26) før sesongen. Nå har tonen endret seg.

Publisert: Nå nettopp

Her er onsdagens oddstips!

Den tidligere Lillestøm-spissen dro til Nederland i 2016. Siden hadde ikke mange hørt verken fra eller om ham. I AZ scoret han nesten bare for reservelaget. På utlån til Sparta Rotterdam ble det fire mål på 14 kamper og i Twente scoret han én gang på 11 forsøk på nivå to i Nederland.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Han har vært helt borte, og det er sjeldent at sånne spillere kommer tilbake, sier Eurosport-ekspert Joacim Jonsson til VG.

Med fem mål og én assist på 13 kamper, har Friday overrasket og motbevist ekspertene som ikke hadde troen på han.

Jonsson gikk hardt ut mot signeringen i Eurosport sin fotballpodkast «Indre Bane» og sa at han var den nest dårligste signeringen etter Vieux Sané til Brann før sesongen. Han hadde «null tro» på Fridays retur til Eliteserien.

– Det har gått bedre enn du forventet?

– Det har ikke bare gått bedre enn hva jeg forventet, det har gått bedre enn hva alle forventet. Jeg var bare den eneste som turte å si det høyt, svarer Jonsson.

– Her er det bare å strekke hendene i været og si at jeg tok feil. Det er sjeldent at jeg bommer, men her gjorde jeg det, sier svensken og utdyper:

– Han har spilt veldig lite fotball de siste årene, så det er helt motstridende at dette skulle lykkes. Men en sånn her historie er helt nydelig.

Jonsson trekker frem flere faktorer som har vært avgjørende for Friday sin suksess i Strømsgodset:

– Hadde ikke Lars-Jørgen Salvesen vært skadet, hadde han ikke spilt. Og han nøt veldig godt av «coronaperioden», hvor han fikk en lengre oppkjøring. Han så jo som forventet helt forferdelig ut i oppkjøringen.

Her kan du spille på Haugesund - Strømsgodset!

Friday ble konfrontert med Jonssons kritikk etter han skaffet en straffe og scoret et vanvittig solomål mot Lillestrøm, i åpningskampen i Eliteserien i mai.

– Jeg har vært lenge i fotballen og bryr meg ikke særlig. Jeg forstår ikke norsk heller og får ikke med meg nyhetene. Jeg vil bare vise hva jeg kan på banen, svarte Friday til VG.

Jonsson er ikke alene om å være overrasket over Fridays start på sesongen.

– Før Eliteserien startet var forventningene til Friday veldig lave. Vi har sett hva han kan på sitt beste tidligere i Lillestrøm, men rapportene viste at han var tung og at det ville ta lang tid før han kom i form, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Den tidligere Start-spilleren forteller at det er veldig stort sprang mellom hva han forventet av Friday og hva han har levert.

– Han har vært fenomenal. Og har vært en av de store overraskelsene, sammen med hele klubben, sier Mathisen og fortsetter:

– Strømsgodset var veldig klare på at han kom til å trenge tid, og at han ikke var på sitt beste. Så det er jo en veldig hyggelig overraskelse. Fortsetter han sånn tror jeg at han spiller i en annen liga til neste år.

VG-tips: Haugesund - Strømsgodset.

* Dette er et møte mellom to tabelljevne lag - begge med 19 poeng - men med en grunnleggende forskjell så langt denne sesongen.

* Og det er lagenes ulike formkurver hjemme -og borte. Haugesund står med en solid 5-1-0-hjemmefasit og flotte 14-3 i mål. Mens Strømsgodset har bokført en 0-2-4-borteflyt med 4-16 i målforskjell.

* Tallene illustrerer virkelig hva lagene er gode og mindre gode på. Nå er ikke tippeverden så enkel at dette oppgjøret da selvfølgelig bare MÅ ende med hjemmeseier i kveld. Men det er i hvert fall grunn til å tro at Haugesund vil sette mye inn på eie duellen.

* Haugalendingene har også all grunn til å være ekstra revansjesugne etter cuptapet på straffer for Stord på lørdag.

* Vårt spillforslag: Hjemmeseier til 1,77 i singleodds. Kampen vises på Eurosport Pluss og spillestopp er kl. 18.59. Lykke til!