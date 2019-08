Børven sikret tre poeng i snuoperasjon: – Det var en tålmodighetsprøve

SKIEN (VG) (Odd - Lillestrøm 2–1) Lillestrøm tok føringen i Skien mot Odd, men så skrudde Eliteseriens toppscorer Torgeir Børven opp dampen.

Odd styrte store deler av den første omgangen i Skien, men kom under tidlig i andre omgang. To scoringer fra Torgeir Børven og Elbasan Rashani snudde kampen slik at alle tre poengene ble igjen i Skien.

– Veldig deilig. Når de legger seg helt ned i forsvar så blir det ofte en tålmodighetsprøve. Vi bryter gjennom til slutt, og det viser sterk moral, sier Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til VG.

– Hvilke grep gjorde du for å snu dette?

– Vi vet de sprekker opp når man bare forsvarer seg. Børven ned på midtbanen og da fikk han mer rom enn han fikk da han var pakket inn mellom to store midtstoppere. Han scorer også det avgjørende målet.

I andre omgang virket Lillestrøm mer påskrudd enn den første, og fikk belønning for å ha giret opp etter 52 minutter. Fredrik Krogstad og Kristoffer Ødemarksbakken kombinerte fint ute til venstre før sistnevnte bøyde ballen i lengste hjørne til 1–0 for Lillestrøm.

– Det er én sjef

Rundt 20 minutter ut i andre omgang tok Odd-trener Dag-Eilev Fagermo ut Vebjørn Hoff til fordel for Tobias Lauritsen. Det så ikke Hoff særlig fornøyd ut da han gikk av banen, og sto å diskuterte med Fagermo som tydelig ikke likte reaksjonen på Hoff.

– Det var ikke frustrerende for meg, for det er jeg som har bestemt det. Og det er én sjef, sånn er det. Det er ikke Vebjørn Hoff, forteller Fagermo til VG etter kampen.

Se hva de to hadde å si om situasjonen etter kampen:

Lauritsen gikk på topp, og Børven ble flyttet ned på indreløper-posisjonen som Hoff hadde. Og to minutter senere ga det bytte uttelling. Børven sendte Rashani gjennom som tuppet ballen via LSK-keeper Marko Muric og i mål til 1–1.

En annen som kom inn for Odd i andre omgang var Filip Delaveris. Også det skulle vise seg å være et godt bytte fra Fagermo. Etter 81 minutter fant kanten Børven i boks med ett nydelig innlegg, og Eliteseriens toppscorer gjorde ingen feil da han stanget den hjemmelaget opp i føringen for første gang i kampen. Dermed var kampen snudd i Odds favør. Flere scoringer ble det ikke, og dermed ble alle poengene igjen i Skien.

– Nå har vi ikke gjort det én gang, vi har gjort det flere ganger. Så det begynner å ligne på noe, sier Børven om snuoperasjonen.

– Fortjente minst ett poeng

En som ikke var like happy som Odd-gjengen var Lillestrøms trener Jörgen Lennartsson. Han mener Lillestrøm fortjente mer enn null poeng med i bagasjen hjemover.

– Veldig skuffa. Vi gjorde en god kamp, og hadde fortjent minst ett poeng. Vi hadde god kontroll på kampen da vi ledet, og 1-1 målet er jo to tunneller.. Etter det målet jager vi scoring for å få tre poeng, men de var skarpere på kontringer enn oss, sukker Lennartsson etter kampslutt.

Han trakk imidlertid litt på smilebåndet da en hendelse med assistentdommeren ble tatt opp. Svensken tilbød nemlig assistentdommeren en caps underveis i kampen etter en offside-avgjørelse som ikke gikk i favør til de gulkledde.

– Han misset en tydelig avgjørelse, men han fikk solen rett i øyene. Derfor tilbød jeg han en splitter ny pumacaps. Fjeredeommer synes ikke det var særlig morsomt.. Jeg synes imidlertid det var litt artig, smiler LSK-treneren til VG.

Publisert: 03.08.19 kl. 19:51 Oppdatert: 03.08.19 kl. 21:18