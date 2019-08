MATCHVINNER: Torgeir Børven. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Børven sikret tre poeng i snuoperasjon

SKIEN (VG) (Odd - Lillestrøm 2–1) Lillestrøm tok føringen i Skien mot Odd, men så skrudde Eliteseriens toppscorer Torgeir Børven opp dampen.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Odd styrte store deler av den første omgangen i Skien, og nysigneringen Moussa Njie og Elbasan Rashani hadde flere skuddforsøk. Likevel ble det ikke nettkjenning i løpet av de første 45 minuttene.

I andre omgang virket Lillestrøm mer påskrudd, og fikk belønning for å ha giret opp etter 52 minutter. Fredrik Krogstad og Kristoffer Ødemarksbakken kombinerte fint ute til venstre før sistnevnte bøyde ballen i lengste hjørne til 1–0 for Lillestrøm.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Rashani-utlikning

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Rundt 20 minutter ut i andre omgang tok Odd-trener Dag-Eilev Fagermo ut Vebjørn Hoff til fordel for Tobias Lauritsen. Det så ikke Hoff særlig fornøyd ut da han gikk av banen, og sto å diskuterte med Fagermo som tydelig ikke likte reaksjonen på Hoff.

Lauritsen gikk på topp, og Børven ble flyttet ned på indreløper-posisjonen som Hoff hadde. Og to minutter senere ga det bytte uttelling. Børven sendte Rashani gjennom som tuppet ballen via LSK-keeper Marko Muric og i mål til 1–1.

En annen som kom inn for Odd i andre omgang var Filip Delaveris. Også det skulle vise seg å være et godt bytte fra Fagermo. Etter 81 minutter fant kanten Børven i boks med ett nydelig innlegg, og Eliteseriens toppscorer gjorde ingen feil da han stanget den hjemmelaget opp i føringen for første gang i kampen.

Flere scoringer ble det ikke, og dermed ble alle poengene igjen i Skien.

Publisert: 03.08.19 kl. 19:51

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post