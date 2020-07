PANG! Det smalt utenfor Vegard Hansens leilighet natten før Mjøndalen skal ta turen til Marienlyst stadion for et møte med Strømsgodset. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Ble vekket av fyrverkeri før «Ælv Classico»: – Dette må vi tåle

Natt til onsdag våknet Mjøndalen-trener Vegard Hansen til smell av fyrverkeri sendt opp fra Godsets supportere.

Nå nettopp

– Det er klart man skvetter litt når en såpass høy lyd smeller utenfor, ler Vegard Hansen når VG prater med han onsdag morgen.

Onsdag kveld klokken 18.00 braker det løst i Drammen når Strømsgodset tar i mot Mjøndalen på Marienlyst stadion. Godset-supporterne ville imidlertid at det skulle brake løst litt tidligere enn kampstart, da det natt til onsdag ble fyrt opp raketter nær Consto Arena som er Mjøndalens hjemmebane.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Der bor også Mjøndalens trener Vegard Hansen som våknet brått til de kraftige smellene.

Et klipp i sosiale medier viser fyrverkeri bli sendt opp i de sene nattestimer med teksten «Sov godt da Vegard». Hansen selv tar det hele med et smil.

– Det plager meg ikke så sant det ikke er noe ulovlig. Det er det vel for så vidt, men for meg personlig er det godt innafor å fyre opp, bokstavelig talt, inn mot et lokaloppgjør, sier Mjøndalen-treneren og legger til:

– Vi har jo opplevd litt av hvert opp gjennom årene, mye artig, og noe ille, men dette var innafor. Dette må vi tåle.

– Vi skal vinne den kampen

En som setter pris på at Hansen tok det hele med et smil er tribunesjef i Strømsgodsets supporterklubb Godsetunionen, Truls Waaktaar Schøne. Han forteller om en kamp som rett og slett ikke kan ende med tap.

– Vi har gjort det vi kan for å fyre opp gutta, de vet hva det innebærer for klubben og byen. Vi skal vinne den kampen her, sier Schøne til VG.

Han legger til at han ikke har hatt noe å gjøre med fyrverkeriet som ble sendt opp, men at det var et morsomt påfunn.

– Han våknet, ja? Så bra, ler han.

– Det skal være litt fart på sakene før en kamp som dette her. I de oppgjørene her. Om du er fra området her så vet du hva det betyr. Det er en følelse som er helt unik. Det er en følelse man kun får av å være fra området. Det er dette vi vokser opp med, det er så intenst. De tre poengene her er de viktigste vi spiller om i år, sier Schøne.

Se bilder fra fjorårets «Ælv Classico» her:

forrige







fullskjerm neste

Han får selv ikke sett kampen mot Mjøndalen, et ord han før øvrig aldri tar i bruk selv, ettersom det kun er lov med 200 tilskuere på kampen.

– Det heter 3050. Det er noe man blir lært når man først lærer å prate. Det er kanskje litt barnslig, men jeg kan aldri huske å ha sagt det i hele mitt liv, ler Godset-supporteren.

les også Før avspark: Les deg opp på 8. runde i Eliteserien

– Skal ta over stempelet som storebror

I Mjøndalen-leiren er det kanskje en spiller som ser ekstra frem mot onsdagens oppgjør. Martin Rønning Ovenstad har over hundre kamper for Strømsgodset, men forlot de mørkeblå ved nyttår. I starten av juni signerte han for Mjøndalen, som han også spilte for i 2010 og 2011.

– Jeg tror og håper at vi vinner selvfølgelig. Det er ikke noe storebror eller lillebror-stempel lenger. Avstanden har blitt mindre og mindre for hvert år. Det er på tide å ta over stempelet. Mjøndalen skal ta over. Det er målet, sier en offensive Rønning Ovenstad før møtet med gamleklubben.

Han har ikke noe problem med å innrømme at han som ung var Strømsgodset-supporter, og at klubben står han fortsatt nær.

– Men i kveld legger jeg fra meg alt det. Jeg drømte om å bli matchvinner før jeg la meg i går. Det hadde vært utrolig stort, sier 26-åringen.

Publisert: 15.07.20 kl. 12:33

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 7 7 0 0 30 – 7 23 21 2 Molde 7 6 1 0 19 – 7 12 19 3 Brann 7 4 1 2 12 – 11 1 13 4 Vålerenga 7 3 3 1 10 – 10 0 12 5 Rosenborg 7 3 2 2 11 – 6 5 11 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også

Fra andre aviser