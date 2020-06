Etterlengtet Arsenal-triumf etter keepertabbe og rødt kort

(Southampton – Arsenal 0–2) Arsenal-manager Mikel Arteta (38) kunne endelig juble på sidelinjen. Det var to unggutter og en slurvete keeper som ordnet seieren i Southampton.

Arsenal kom til kveldens kamp med ferske bortetap mot Manchester City (0–3) og Brighton (1–2). Mot Brighton ble også førstekeeper Bernd Leno alvorlig skadet. Et Arsenal-lag med frynsete forsvar manglet også en suspendert David Luiz som fikk rødt kort i samme kamp.

En presset Arteta fikk se at spillerne hans sørget for kampens første store sjanse da Pierre-Emerick Aubameyang etter ti minutter dundret ballen i tverrliggeren fra skrått hold inne i feltet. TV-bildene viste at Southampton-keeper Alex McCarthy hadde vært borti ballen, og dermed gjort en fantastisk redning.

KJEMPETABBE: Southampton-keeper Alex McCarthy jogger etter Edward Nketiah som enkelt setter inn Arsenals første mål. Foto: MIKE HEWITT / POOL

Fryktelig keeperspill

Men McCarthy skulle rote det til nøyaktig ti minutter senere. Han fikk et enkelt tilbakespill, og hadde god tid. Likevel klarte han kunststykket å sende ballen rett i bena til Edward Nketiah. Arsenal-unggutten kunne sette ballen enkelt i det tomme buret.

Hjemmelaget skapte minimalt, og det virket som om Arsenal hadde god kontroll hele veien. Det til tross for at Stuart Armstrong var nær ved å nå frem på en pasning fra Danny Ings før sidebytte.

I andre omgang måtte Arsenals reservekeeper Emilano Martinez i aksjon med en redning på Shane Longs skudd, og få minutter senere ble kampen punktert.

Southamptons danske Pierre-Emil Højbjerg slo en fryktelig pasning i retning av eget mål, og Aubameyang satte fart alene igjennom før han ble klippet ned av Jack Stephens. Et klart rødt kort, og med ti mann og få minutter igjen var hjemmelaget sjanseløse.

Det ble enda verre da McCarthy måtte gi retur på det påfølgende frisparket, og 20 år gamle Joe Willock satte inn returen i det 84. minutt.

På 9. plass

De tre poengene sørget for at Arsenal nå ligger på 9. plass, men med seks poeng opp til Manchester United på 5. plass. Southampton har nærmest sikret ny kontrakt i Premier League etter 3–0-seieren borte mot Norwich i helgen, men laget gikk på sitt 10. tap hjemme denne sesongen.

Burnley vant for øvrig 1–0 mot Watford, etter scoring av Jay Rodriguez. Dermed ligger Watford fortsatt svært utsatt til rett over nedrykksstreken.

Burnley – Watford 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Jay Rodriguez (73).

Dommer: Mike Dean.

Gult kort: Dwight McNeil, Burnley.

Southampton – Arsenal 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Eddie Nketiah (20), 0-2 Joe Willock (87).

Dommer: Graham Scott.

Gult kort: Shkodran Mustafi, Bukayo Saka, Arsenal.

Rødt kort: Jack Stephens (85), Southampton.

