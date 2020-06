Forbannet RBK-spiss om Molde-helten: – Vet ikke hvem han er

MOLDE (VG) Det ble ampert da RBK-spiss Dino Islamovic (26) fikk spørsmål om uttalelsene fra Molde-spiss Ohi Omoijuanfo (26).

Før lørdagens storkamp, der Molde slo RBK takket være scoring av nettopp Omoijuanfo, uttalte han at han mener Rosenborg «viser mistillit» mot Islamovic ved å signere Torgeir Børven bare et halvt år etter å ha hentet svensken fra Östersund.

VG spør Islamovic hva han synes om uttalelsene mens Omoijuanfo står like bak og venter på sitt intervju.

– Hva faen synes jeg? Jeg vet ikke hvem han er. Det er hans mening. Jeg bryr meg ikke om hva han sier, svarer Islamovic om kveldens matchvinner.

– Han står der.

– Aha. Ja. Hva skal jeg si?

– Hvordan opplever du selv at Rosenborg henter en ny spiss nå?

– Det er hva det er, sier Islamovic.

Omoijuanfo gliste godt etter at motstanderlagets angriper hadde satt kurs mot spillerbussen. Situasjonen kan du se i videoen øverst i saken.

– Det er ikke noe stress. Sånn er det. Jeg vet hvem han er, så det går fint. Jeg er ikke så kjent, så hva skal man gjøre? Han er jo skuffet, jeg skjønner jo det.

– Når man som spiss har gått to kamper uten å score mål, og det er en forventning om at man skal score, så skjønner jeg at det er tøft. Han må bare jobbe på, så kommer målene, sier den tidligere Stabæk-spissen, som avgjorde lørdagens kamp med denne scoringen:

I Rosenborg-leiren har man flere ganger gjentatt at klubben i flere måneder har vært på jakt etter en ny spiss, og at dette ikke har noe å gjøre med mistillit mot Islamovic.

På spørsmål om Omoijuanfos utspill svarer hovedtrener Eirik Horneland:

– Det gidder jeg ikke svare på. Det skjønner du også. Og du burde ikke trukket ham frem som en fotballekspert heller, for å si det sånn.

– Hva er tanken deres bak å hente Børven så kort tid etter at dere hentet Islamovic?

– Nei, jeg tenker at det å ha en bred tropp når du skal spille 50 kamper på seks og en halv måned, er fornuftig. Molde har Ohi og Leke James. De har bra bredde i troppen de også. Det er helt naturlig å ha det i klubber som Rosenborg og Molde, sier Horneland.

For RBK-talentet Erik Botheim er det tydelig at bredden har blitt for stor. Han finner seg nemlig ikke i å bli tredjevalg på spissplass og ga tydelig beskjed i intervju med VG om at han nå ser seg om etter alternativer.

