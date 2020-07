SEIER: Cordner ble fjorårets toppscorer. Her feirer hun ett av tre mål i lørdagens kamp på hjemmebane. Foto: NTB scanpix/Marit Hommedal

Storscorerens budskap: – Det har ikke noe å si hvilken hudfarge jeg har

(Sandviken – Vålerenga 3–2) Sandvikens Kennya Cordner hadde planlagt en markering under målfeiringen, men glemte det – og tok det igjen etter kampen.

Fjorårets toppscorer Kennya Cordner herjet fra start og var sterkt involvert i kampens andre mål, der hun satte avslutningen i stolpen før den gikk via en Vålerenga-forsvarer i mål. Under drakten hadde hun en trøye med ulike påskrifter – men sier til VG at hun glemte å vise den frem.

Derfor måtte hun vente til kampen var slutt før hun kunne ta av seg drakten og uttrykke sin støtte til «Black Lives Matter»-bevegelsen.

– Jeg trengte å vise verden at det ikke har noe å si hvilken hudfarge man har. Livet mitt betyr noe uansett hvilken hudfarge jeg har. Jeg trengte å ta den på for å vise hva jeg mener, sier hun til VG.

Hennes opplevelser av rasisme har preget henne. Det ville hun også vise ved å skrive blant annet George Floyd på den samme T-skjorten. Hun er selv fra Trinidad & Tobago og kjenner til flere tilfeller av rasisme.

Dødsfallet til George Floyd har preget verden den siste tiden. I kjølvannet av drapet som skjedde under en politiarrestasjon i Minneapolis i mai, vokste Black Lives Matter-bevegelsen frem.

– Bevegelsen betyr mye for meg personlig. Jeg får blikk på gaten bare fordi jeg har en annen hudfarge. Jeg står med dem, sier Sandvikens målsnik.

les også Stabæk-spillere om rasisme: – Absurd at antall pigmenter i huden skal ha noe å si

Seieren til Sandviken så ikke hele tiden lys ut. Vålerenga spilte en god kamp, og det var ikke før de siste ti minuttene hjemmelaget tok ledelsen. Ryland vant et straffespark, og da var seiersmålet satt.

– Jeg er veldig stolt av laget mitt og meg selv. I dag viste vi at vi kan, på tross av noe trøbbel underveis, sier Cordner.

Publisert: 05.07.20 kl. 08:20

