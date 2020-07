SUKSESSDUOEN: Hovedtrener Kjetil Knutsen (t.v.) ble hentet til klubben og har samarbeidet tett med sportslig leder Aasmund Bjørkan (i midten). Senere har trenerteamet blitt forsterket ytterligere og tatt Bodø/Glimt til toppen av Eliteserien. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Fire år med stein på stein: Slik ble Bodø/Glimt et ekte «superlag»

BODØ (VG) Det sies at ingen trær vokser inn i himmelen, men med en tydelig plan, god spillerlogistikk, hardt arbeid og en drivende dyktig trener, er Bodø/Glimt i ferd med å sprenge grenser i Eliteserien.

– Vi har en fantastisk trener og et team som utfyller ham godt. I sammensmeltingen mellom den tradisjonelle Bodø/Glimt-stilen, Kjetils styrker og en spillergruppe med potensial, har vi skapt noe veldig spennende, sier sportslig leder Aasmund Bjørkan.

Det er ingen enkel oppgave å fatte seg i korthet, men når solen skinner gjennom samtlige av døgnets timer og måkene skriker på havna i Bodø, kan ikke forutsetningene bli bedre for å diskutere Glimts ferd til toppen av tabellen.

– Vi har hatt en tydelig spillestil i 50 år, sier Bjørkan.

Raskt kontringsspill i 4-3-3 har vært et varemerke helt siden Bodø/Glimt, med Harald «Dutte» Berg i spissen, satte Bodø på fotballkartet på 60- og 70-tallet. Spillestilen har blitt så etablert i folks hukommelse at RBKs eks-trener Horneland før skjebnekampen på Lerkendal spådde at Glimt ville satse på kontringer.

les også Bodø/Glimt-starten på nivå med Eggen og Hareide: – Fantastisk fotball

De siste sesongene har Glimt imidlertid vist langt flere aspekter av spillet sitt. Bjørkan forklarer at detaljer i det offensive, men ikke minst det defensive spillet, har gjort at nordlendingene har tatt så store steg de siste sesongene.

– Med høyt press vinner vi ofte ballen høyere i banen, får kortere vei til mål og etablerer oss oftere som et dominant lag.

Mye av æren for det får lagets hovedtrener Kjetil Knutsen, som fra starten hadde det kollektive presset som sitt hovedfokus. Det høye presset blir beskrevet som «det første store trappesteget».

– Det skjedde noe da Kjetil kom inn. Han er utrolig utviklingsorientert. Han er aldri fornøyd med «status quo» og leter alltid etter detaljer som kan gjøre oss bedre. Han klarer å holde et voldsomt trøkk hver dag, sier Bjørkan, som er storfornøyd med det laget viser om dagen:

– I mine øyne er dette noe litt nytt.

VGs fotballeksperter har prøvd å vise noe av det som gjør Glimt så gode:

Hylles av eksperter

Det er dagen etter at Bodø/Glimt har rundspilt Brann på Aspmyra. Spillerne har fått noen dager fri, og det blir tydelig at byen ikke er så stor når én etter én tusler inn på uteserveringen på Bryggerikaia. Ole Amund Sveen og keeper Joshua Smits kommer spaserende sammen og blir, helt tilfeldig, den tredje kohorten på stedet.

Fredrik Bjørkan har allerede bestilt seg en Pepsi Max, mens en kortermet Patrick Berg nyter en kaffekopp med fiskekameraten Fredrik Thomassen, sønn av daglig leder Frode Thomassen.

Kjetil Rekdal var blant de som lot seg engasjere av det «Duttes» barnebarn viste kvelden før, og sammenlignet Bodø/Glimt med Manchester City og Liverpool. Åge Hareide hyller også gultrøyene, mens Patricks far, Rosenborg-legenden Ørjan Berg, er «usikker på om han har sett bedre fotball i Norge noensinne».

OVERKJØRING: Kasper Junker (f.v.), Patrick Berg, Philip Zinckernagel, Jens Petter Hauge og Ulrik Saltnes utgjør en kreativ og offensiv kvintett. Foto: Mats Torbergsen, NTB Scanpix

Ifølge Aasmund Bjørkan er storspillet denne sesongen ikke noe som har skjedd over natten, men et resultat av en fireårig prosess. Allerede i januar 2017 begynte Glimt reisen mot stjernehimmelen, og på veien har de også forsterket trenerapparatet og jobbet med detaljene.

les også Glimt-metoden: Slik jakter Bodø/Glimt gull på «vårres måte»

– Gjennom det har vi bygget et meget godt samhandlingsmønster. Det handler om de menneskene som er i og rundt spillergruppen. Den lysten og sulten til å bli bedre gjør at man kan dra det langt, så får vi se hvor bra det kan bli, sier Knutsen etter å ha knust Brann:

Sendt hjem som slakt

Både Haugesund og Brann forsøkte begge å presse høyt på Aspmyra. Det endte med henholdsvis 1-6 og 0-5 i bortelagenes disfavør.

– Kravene vi setter til oss og typene vi har i gruppen gjør at vi håndterer mange av spillets faser, sier Bjørkan.

Sarpsborg 08 holdt på å lykkes med motsatt strategi, nemlig med å legge seg lavt, men også der ble nordlendingene for sterke.

– Uansett om det er midtstopperen, backen eller ankeret som har ballen, er alle modige nok til å ta ansvar. Det gjør at det er veldig vanskelig å møte oss.

les også Brann-backen slaktes etter marerittkamp – fikk ener på børsen

Bakover i banen har midtstopperne Brede Moe og Marius Lode blitt viktige brikker begge veier. Før 2019-sesongen gjorde nordlendingene en fundamental endring, ifølge Bjørkan.

– Kravene som settes i vårt bakre ledd, både i frispillingen, gjenvinning og rommene de må dekke når de står så høyt, har blitt hevet enormt. De har tatt kolossale steg, sier han.

Midtstopperen har også fått ros av VGs fotballekspert:

Og det er også nettopp 2019-sesongen som ble et slags vendepunkt for Bodø/Glimt, selv om både Knutsen og Bjørkan er opptatt av å beskrive det hele som en «gradvis prosess med fokus på utvikling».

I 2018, året hvor Knutsen byttet rolle og overtok som hovedtrener, endte nemlig nyopprykkede Bodø/Glimt på 11. plass – kun tre poeng over nedrykksstreken. Hadde nordlendingene endt under streken, ville historien vært helt annerledes.

– Jeg var helt sikker på at veien vi gikk var riktig, men det er små marginer. Hadde vi rykket ned... Om jeg ikke hadde vært ferdig, så hadde jeg sagt takk for meg, sier Knutsen:

Slik bygget de et nytt superlag

Det gjorde han ikke, og året etter kom suksessen. Det var det få som trodde da Bodø/Glimt før 2019-sesongen solgte toppscoreren Kristian Fardal Opseth og forsvarssjefen Martin Bjørnbak. I VG-lupen 2019 ble Bodø/Glimt spådd på nedrykksplass.

– Vi så jo at Patrick Berg var i ferd med å eksplodere. Vi visste at Fredrik André (sønnen Bjørkan), Jens Petter (Hauge) og Håkon Evjen var på gang selv om de ikke hadde «navn». Vi så utviklingen til Amor (Layouni) og Ulrik (Saltnes), sier Aasmund Bjørkan.

– Det går an å trene seg bedre også?

– Ja! Vi henter spillere fra vårt eget akademi eller spillere vi mener passer inn i vår måte å spille på, og som vi opplever er motivert til å ta nye steg. Vi er sjanseløse på å hente spillere utenfra som er ferdigutviklet! Så vi må hjelpe de spillerne som har x-faktor og forutsetninger til å ta steg, nettopp til å ta steg.

Knutsen sier at «enten trener man hundre prosent, eller så trener man ikke».

– Kvaliteten på vår trening er høy, slår Bjørkan fast.

– Der kom Morten (Kalvenes) inn som en svært viktig ressurs foran 2019-sesongen.

Et stort treningsapparat gjør at de har overskudd til å fokusere hundre prosent på alle områder, både trening, spillerlogistikk og analyse inn mot kamper, mener Bjørkan.

Fridager har han lite av. Denne mandagen skal han bruke til å analysere maktdemonstrasjonen mot Brann, men først har han funnet tid til en burger sammen med VG – dersom de sultne og ubeskjedne måkene, som sporadisk stuper ned mot uoppmerksomme gjester, tillater det.

Nå er det veldig morsomt i Bodø:

Knutsen trekker frem «kraft» når han blir bedt om å nevne den viktigste årsaken til at Bodø/Glimt har gått fra å være et defensivt kontringslag til å bli et fyrverkeri.

Mens keepertrener Jonas Ueland Kolstad er involvert også rundt de defensive detaljene og dødballene, jobber det fysiske apparatet tett med treningsplanleggingen og påvirker alt fra lengde på bane, intensitet og lengde på øktene.

Sistnevnte ble allerede i fjor trukket frem som en av de viktigste årsakene til at Layouni gikk fra å være en ukjent spiller i lavere divisjoner, til å levere ekstreme tall på nivå med Cristiano Ronaldo og Gareth Bale.

– Han startet halvparten av kampene i Elverum. Han hadde ikke kropp, så vi brukte to år på å bygge den. Da fikk han ut potensialet sitt, sier Bjørkan om Layounis herjinger:

Gull av gråstein

Layouni ble så god at han ble solgt til egyptiske Pyramids FC for om lag 15 millioner kroner. Å erstatte gode spillere, er ikke lett.

– Spillerlogistikken er utfordrende, men hemmeligheten der er ikke noe annet enn at vi ser på ferdigheter istedenfor navn. Vi bruker det kontaktnettverket vi har, sier Bjørkan.

Det har vært synlig også denne vinteren. Keeperen Joshua Smits ble hentet etter tips fra tidligere Bodø/Glimt-keeper Hannes Halldórsson. Aasmund Bjørkan reiser også mye rundt og ser kamper, men må nærmest presses til å ta noe av æren selv.

– Vi får enormt mye tips, så er det jeg som sluser de fra tusen til kanskje ti, strekker han seg til å si.

– I utgangspunktet er jeg en del av trenerteamet på lik linje med de andre. Det at jeg er på alle treningene gjør min referanse bedre med tanke på hva vi trenger.

Håkon Evjen vekket oppsikt før han gikk til AZ Alkmaar:

Eksporterer til storklubber

Listen over spillere som tar steget videre fra Bodø/Glimt blir stadig lengre. Badou Ndiaye var et ukjent navn da han kom fra Diambars i Senegal, men endte opp i Premier League. Alexander Sørloth ble nærmest avskiltet i Rosenborg, men fant nytt liv i Bodø/Glimt og herjer nå i Tyrkia.

Bjørkan trekker frem at de har hatt fire-fem spisser på rad som har levert varene i Glimt. Nå ser det ut til at de har skutt gullfuglen igjen.

– Det var på mange måter den siste brikken. Uten forkleinelse for noen av de, så er Kasper på et helt annet nivå enn de andre som midtspiss.

I fjor måtte kantspiller Philip Zinckernagel og indreløper Vegard Leikvoll Moberg vikariere på topp. Nå jakter Junker toppscorertittelen i Eliteserien. Så spørs det hvor lenge Glimt får beholde storscoreren.

Junker banket inn et hat trick allerede i sesongens første hjemmekamp:

Kjetil Knutsen har gjentatt at han ikke ville stå i veien for noen overganger, men synes også at det «har blitt litt mye fokus på de som skal bort».

Bodø/Glimt har blitt enige med Cercle Brugge, en farmerklubb for storklubben Monaco, om en overgang for Jens Petter Hauge, men eventyret i Nordland er så gøy at han selv har satt overgangen på vent.

– Det er klart man har lyst til å være med på det her. Vi er en fantastisk klubb. Vi drar alle i samme retning og det er veldig artig å være med. Man har alltid ambisjoner selv også, men det er ikke noe jeg har fokus på akkurat nå, sier Patrick Berg.

Nå venter en bortekamp i Ålesund. Vinner Bodø/Glimt der, tangerer de Rosenborgs rekord fra 2003 med syv strake seirer i sesongstarten. I fjor fikk de en liten dupp utover i sesongen, så det gjenstår å se om nordlendingene holder helt inn denne gangen.

Publisert: 12.07.20 kl. 10:41

