PÅ RUNDREISE I SOMMER: Abid Raja svarer på kritikken det siste døgnet. Her er han ved Stabben fyr utenfor Florø, torsdag. Foto: Abid Raja

Nå slår Raja tilbake mot fotballen: Ber norske idrettsledere ta corona-ansvar

Etter et turbulent døgn svarer Abid Raja (V) på kritikken fra norske fotballedere: Kulturministeren stempler John Arne Riise som «bortkommen» i corona-debatten - og forklarer hvorfor breddeidretten ikke bør ha forhåpninger om gjenåpning allerede denne uken.

Samtidig ber han norske idrettsledere om å ta større ansvar for å fortelle egne medlemmer om faren dersom coronaviruset blusser opp igjen i Norge.

– Idretten er en del av samfunnet. Om viruset blusser opp igjen, ryker arbeidsplasser i idretten også. Dette ansvaret bør jo idrettsledelsen være med på å ta. Jeg skal ikke kritisere Terje Svendsen eller NFF, men vil likevel be folk i ledelsesposisjoner om være seg sitt ansvar bevisst. Ledelse handler også om å gi vanskelige beskjeder nedover, sier Raja til VG.

Han befinner seg på en halvannen måned lang Norges-turné og er i øyeblikket på Vestlandet. Det var han også i går, onsdag, da han våknet til en sak i Sunnmøringen om at NFF ønsket et hastemøte med ham.

Fotballforbundet vil ikke vente til et planlagt møte 10. august med å diskutere gjenåpning av breddefotballen for voksne nordmenn.

I en lang rekke meldinger diskuterte Raja og NFF seg imellom på nettsamfunnet Twitter gjennom store deler av onsdagen. Mange reagerte på formen det hele fikk, og Raja ble i VG sammenliknet med Donald Trump.

– Jeg hadde ikke fått en SMS, brev eller e-post av fotballforbundet, men leste at de sendte ut en pressemelding for å be om et møte med meg. Da synes jeg ikke det er urimelig at jeg kunne kvittere ut dette gjennom en invitasjon på Twitter, sier Raja nå.

Stor frustrasjon

VG vet at frustrasjonen blant deler av NFF er stor for tiden: Forholdet til myndighetene er ikke like godt som tidligere i år.

Men dette er gjensidig: Den siste uken har VG pratet med flere sentrale personer i norsk politikk. De mener NFFs strategi om å gå offensivt til verks mot myndighetene vil virke mot sin hensikt.

Konfrontert med Rajas utspill i denne saken, skriver NFF-president Terje Svendsen blant annet følgende i en e-post sendt fra forbundets kommunikasjonavdeling:

«Norsk fotball har tatt ansvar for smittevern fra dag én og er like lite interessert i at smittetallene skal gå opp som Raja. Derfor har vi også laget en ansvarlig protokoll for gjenåpning av hele breddefotballen fra 1. august, og vi vil sørge for obligatorisk smittevernundervisning for alle spillere i voksenfotballen. Det er å ta ansvar for smittevern, men det er også å ta ansvar for aktivitet, fellesskap og folkehelse over hele landet».

«Arrogant»

Abid Raja listet i går opp en lang rekke byer hvor han ville være tilgjengelig de neste dagene. På Twitter fikk han stempelet «arrogant» av flere.

– Jeg er ikke på ferie, jeg er på jobb i sommer. På mandag skal jeg åpne jazzfestivalen i Molde. Da synes jeg ikke det er urimelig at NFF kommer til meg, for jeg vil gjerne møte dem. Jeg kan forstå at det er vanskelig å komme til Molde, men jeg kan ikke gå til jazzfestivalen og si at «jeg må droppe den åpningen, for jeg må til Oslo for å møte Terje Svendsen», sier Raja.

– Det må idretten forstå. Men jeg møter de hver eneste dag fremover, men da må de komme dit jeg er. Jeg er kulturminister for hele Norge, og nå er jeg utendørs, altså utenfor Oslo, legger han til.

NFF-TOPP: Terje Svendsen, president i Norges Fotballforbund, svarer Raja. Foto: Tore Kristiansen

Det hele endte med avtale om et digitalt møte med idretten i morgen, fredag. NFF-president Terje Svendsen er på ferie i Risør, mens idrettspresident Berit Kjøll befinner seg på en seilbåt i Lofoten.

– Jeg forstår det ikke, siden de sendte ut en pressemelding der de krevde et møte med meg. Jeg antok da at det hastet veldig. Men jeg respekterer at de ønsker et digitalt møte, siden de er på ferie. Jeg er på tilbudssiden både fysisk, digitalt og på telefon.

Gir lite håp

Intervjuet med VG finner sted mens Raja har lagt ut på en ny transportetappe på Vestlandet. I dag tidlig var han i Førde. Deretter Florø, før han satte kursen til øya Kinn, der Kinnaspelet skulle funnet sted - om det ikke hadde vært for coronapandemien.

Svaret han gir på det neste spørsmålet, levner breddeidretten lite håp om snarlig gjenåpning.

– Det er idretten som har bedt om et fremskutt møte, så i utgangspunktet er dette et lyttemøte for mitt vedkommende. Som idrettsminister vil jeg gjøre mitt for å få i gang breddefotballen igjen. Det er ingen som holder dette stengt av vond mening. Det er coronaens skyld at vi er der vi er igjen, sier Raja.

Han sier at han vil ha fotballfamilien med på lag for å ta et «totalansvar» for Norge.

50.000

Så gjentar Raja det han og helseminister Bent Høie (H) har sagt flere ganger den siste tiden: Det finnes foreløpig ingen vaksine mot coronaviruset, eller noen medisin om man blir smittet.

– Mange som argumenterer for en gjenåpning sier at «på Kontraskjæret sitter folk tett i tett og ser på fotball og at utestedene er åpne til 03 på natta». Men de som gjør dette, bryter reglene. Oslo kommune bør heller ta affære overfor slike regelbrudd. Det er ikke et argument for gjenåpning at andre ikke følger reglene, sier Raja - og tenker på den såkalte «énmetersregelen».

Av 377.000 fotballspillere i Norge, er det nå rundt 50.000 som ikke kan spille kamp og trene som normalt fra 1. august. Dette er voksne breddespillere, siden barn og unge, samt toppfotballspillere, har fått grønt lys.

Samtidig har helsetopp Espen Nakstad sagt at det ikke er fotballspillingen i seg selv som bekymrer, men alt rundt: Altså elementer som økt reising og kioskkøer.

– Ikke en politisk beslutning

Det får mange i norsk fotball til å riste på hodet.

– Foruten god hygiene, har vi bare én måte å beskytte oss på: Énmetersregelen. Om vi fjerner den også i breddeidretten - for dette handler om mer enn fotball - så har vi ikke en énmetersregel i Norge lenger, argumenterer Raja.

– NFF har vært aktive i sosiale medier og frontet emneknaggen «fåhelebreddenigang». Hva tenker du om det som fremstår som en kampanje?

– Jeg forstår at fotballfamilien har et stort ønske om å åpne opp mer, og jeg forstår John Arne Riise, som nå er trener i tredjedivisjon. Vi tekster litt sammen, og jeg betrakter ham som en form for venn. Jeg forstår at frustrasjonen hans renner over. Men jeg tror han er litt bortkommen i denne debatten, og han har forvirret seg inn på feil banehalvdel. Nå bør han komme tilbake på riktig banehalvdel. Noen må ha et ledelsesansvar i idretten, og forklare hvorfor vi gjør dette, sier statsråden.

– BORTKOMMEN: Slik omtaler Abid Raja tidligere fotballspiller John Arne Riise i coronadiskusjonen. Foto: Frode Hansen

– Kan du garantere at det blir breddeidrett for voksne i løpet av 2020?

– Jeg kan garantere én ting: Idet helsemyndighetene sier at det er greit, så skal jeg ikke bruke mer enn ett sekund før jeg gir beskjed om gjenåpning.

– Dette står og faller på ekspertene, altså?

– Ja, for det er ikke en politisk beslutning. Det vil si: Vi i regjeringen avgjør det. Men dette er ikke partipolitikk. Det handler om rene sikkerhetsmessige vurderinger. Når landets fremste smitteverneksperter - Espen Nakstad, Bjørn Guldvog og Camilla Stoltenberg - er enige og sier «Don’t do it», så bør ikke vi i regjeringen si «Just do it», sier Abid Raja.

Riise om Raja: «Mye prat og lite substans»

NFF-president Terje Svendsen poengterer at helsemyndighetene har fastslått at smitterisikoen ved selve fotballspilling er svært liten:

«Når i tillegg alt annet åpnes opp i samfunnet, så sliter folk med å forstå at du nå kan sitte side om side på bussen på vei til trening, men altså ikke spille den fotball som motiverer og gjør at du ønsker å bli i fotballen. Det haster for oss fordi de 50.000 som nå venter skulle vært midt i sesong. Tidsfaktoren for å gjennomføre årets sesong er tidskritisk. Ministeren sier jo at det er helsemyndighetene som skal vurdere videre gjenåpning. Derfor håper vi at vi i morgen får et signal fra ministeren at helsemyndighetene også vil møte oss slik at vi kan realitetsdiskutere vårt forslag» skriver han til VG.

VG har vært i kontakt med John Arne Riise gjennom hans manager Erlend Bakke. Han opplyser at Riise og Raja har kommunisert med hverandre.

– Jeg har tekstet med Raja i ettermiddag. Han advarer meg mot mytteri, noe han mener jeg prøver på. Her er vi uenige, men når Raja fraråder mytteri, mener jeg vi alle bør lytte. Så håper jeg min venn snart slutter med skremsler og forklarer hvorfor 18-åringer kan trene, mens 20-åringer ikke får spille fotball, men de kan danse bordet, svarer Riise.

Publisert: 09.07.20 kl. 19:11

