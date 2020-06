KRISEMØTE: Inne på «Brakka» sitter styreleder Ivar Koteng, sportssjef Mikael Dorsin og styremedlem Karen Espelund. Der skal også hovedtrener Eirik Horneland og daglig leder Tove Moe Dyrhaug være. Foto: Sindre Øgar/VG

Horneland i krisemøte på «Brakka» etter nytt tap

TRONDHEIM (VG) Eirik Horneland gikk bakveien ut av Lerkendal uten å snakke med media etter tapet mot Glimt. Så bar det rett videre i krisemøte med toppledelsen.

Presset på Horneland var allerede enormt før kampen. To kamper uten seier, og et tap mot erkerival Molde svir i Trondheim.

Etter et nytt forsmedelig RBK-tap mot Bodø/Glimt, hvor seieren glapp, og endte i tap på få minutter, har om mulig gjort det enda verre.

Etter kampen gikk Horneland bakveien ut av Lerkendal, og etter det VG forstår er han nå i et krisemøte på Brakka.

Det skjer etter ett poeng på tre kamper, og kun to scoringer.

TUNG START: Eirik Horneland Foto: Ole Martin Wold

Keeper Andre Hansen sier likevel til VG at spillerne har troen på Horneland.

– Jeg tror at vi har troen på det, men det er vanskelig å spore det på banen. Men jeg har ikke noe annet svar enn at vi må stå samlet som en gjeng, sier Hansen til VG.

– Skjønner du ekspertene og de som ser dere utenfra tenker at «prosjekt Horneland» er ferdig?

– Jeg har full forståelse for det. Det ligner ikke grisen i 1. omgang og vi har ikke sett spillemessing bra ut i de to første kampene heller. Men det har skjedd større under i fotball før. Hvis man virkelig står sammen i motgang tror jeg det er mulig å snu.

Også Pål André Helland mener det samme.

– Føler du at Horneland har støtte blant flertallet i garderoben?

– Ja, man kan ikke bruke krefter på sånt. Det er kamp om tre dager.

Saken oppdateres..

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 3 3 0 0 13 – 5 8 9 2 Molde 3 3 0 0 8 – 3 5 9 3 Brann 3 2 1 0 7 – 3 4 7 4 Strømsgodset 3 2 1 0 6 – 4 2 7 5 Kristiansund 3 1 2 0 9 – 4 5 5 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

