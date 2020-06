Horneland er ferdig som Rosenborg-trener

TRONDHEIM (VG) Eirik Horneland er ferdig som trener i Rosenborg. Det bekrefter klubben i en pressemelding.

Oppdatert nå nettopp

– Etter en blytung start på årets sesong, med manglende prestasjoner og resultater, er det naturlig at jeg som øverste sportslig ansvarlig i RBK må ta ansvaret for manglende sportslig fremgang, sier Horneland i pressemeldingen.

– RBK og jeg har dermed blitt enige om å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning, fortsetter Horneland.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Etter tapet mot Glimt gikk Horneland bakveien ut av Lerkendal, og etter det VG forstår deltok han i et krisemøte på Brakka. Tilstede der var også styreleder Ivar Koteng, sportssjef Mikael Dorsin, daglig leder Tove Moe Dyrhaug og styremedlem Karen Espelund.

Rett før klokken 01.00 kom Eirik Horneland og Ivar Koteng ut fra Brakka. Horneland gikk rett i bilen. Han ville ikke si noe, men smilte da han kjørte ut fra Odd Iversens vei 1.

Koteng satte seg på sykkelen og ble møtt av en «vegg» reportere. Han lot seg ikke stoppe, og duret av gårde.

– Æ skal gå å legg mæ, sa Koteng på god trøndersk, før han syklet avgårde.

I pressemeldingen hadde derimot Koteng noen flere ord å by på.

– Eirik er en hedersmann og vi er lei oss for at han ikke har lykkes i Rosenborg. Han har en voldsom arbeidskapasitet og har fremdeles mye å tilføre norsk fotball. Inngangen Eirik fikk i denne jobben ga han ikke de beste rammebetingelsene for å lykkes. Vi ønsker Eirik alt det beste for fremtiden, sier Koteng.

Mener tiden var inne

VGs fotballekspert Kai Bardal mener klubben gjorde feil da de ansatte Horneland, og sier tiden er inne for å se seg om etter andre alternativer.

– Med ambisjonsnivået som er i klubben er det kanskje like greit å starte på nytt og prøve noe annet, sier VG-ekspert Bardal.

Han påpeker at Hornelands problem var todelt. For det første har han ikke vunnet noe i sin trenerkarriere, og for det andre har han en fotballfilosofi som ikke er «Rosenborgsk».

– Det er vanskelig å komme inn med rett pondus når han kommer til en så stor klubb uten noen meritter, og skal lede en gjeng som har vunnet fire år på rad, sier Bardal.

Saken oppdateres..

Publisert: 26.06.20 kl. 00:02 Oppdatert: 26.06.20 kl. 01:02

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 3 3 0 0 13 – 5 8 9 2 Molde 3 3 0 0 8 – 3 5 9 3 Brann 3 2 1 0 7 – 3 4 7 4 Strømsgodset 3 2 1 0 6 – 4 2 7 5 Kristiansund 3 1 2 0 9 – 4 5 5 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om Erik Horneland Eliteserien

Fra andre aviser