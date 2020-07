PEKTE NESE TIL GAMLEKLUBBEN: Etter å ha hatt drakten over hodet, satte Amahl Pellegrino hånden i ansiktet da han feiret 1–0-målet. Foto: Geir Olsen

«Årets mål»-kandidat fra Pellegrino – scorer mer enn Børven

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Kristiansund 2–2) Trener Henrik Pedersen hadde ikke alltid plass i kamptroppen til Amahl Pellegrino (30) da han var Strømsgodset-spiller. Søndag herjet Kristiansund-spilleren på Marienlyst.

Til slutt måtte Pellegrino og Kristiansund nøye seg med «bare» 2–2 etter en herlig fotballkamp, men gjennom 1. omgangen viste 30-åringen hvorfor han er en av Eliteseriens store formspillere. Han var involvert i alt:

Han skjøt i tverrliggeren fra spiss vinkel på frispark, han satte opp Flamur Kastrati til en kjempesjanse – før han latterliggjorde keeperspillet til en uhyre passiv Viljar Myhra, snappet ballen da Godset-målvakten nølte og trillet enkelt inn 1–0-ledelse etter 28 minutter.

Drammenseren – med fortid i både Mjøndalen og altså Strømsgodset – dro drakten over hodet som en hette og satte seg ned foran den nesten folketomme tribunen til supporterne i Godset-unionen. Feiringen var nesten like spesiell som hans neste trekk i kampen:

Da hans egen frisparkchip i retning Godset-boksen ble headet ut, tenkte han antagelig at det han gjør best, er å skyte. Pellegrino dempet ballen på brystet og klemte til på halvspretten på strak vrist. Denne var derimot utagbar for Myhra: Ballen suste inn i krysset via tverrliggeren og var samtidig Pellegrinos 15 mål på 15 seriekamper for Kristiansund etter overgangen fra Godset i august i fjor.

Ingen har scoret flere enn Pellegrino i Eliteserien i denne perioden – selv ikke fjorårstoppscorer Torgeir Børven (iallfall før Rosenborg møter Stabæk senere søndag kveld).

SCORINGSTOPPEN I ELITESERIEN Slik er toppscorertabellen siden Amahl Pellegrino var Kristiansund-spiller fra og med 19. serierunde i 2019: 1. Amahl Pellegrino, Kristiansund – 15 2. Torgeir Børven, Odd/Rosenborg – 14 3. Kasper Junker, Stabæk/Bodø/Glimt – 13 4. Leke James, Molde – 10 5. Lars Jørgen Salvesen, Strømsgodset – 8 5. Jens Petter Hauge, Bodø/Glimt – 8 Vis mer

Etter Pellegrinos suser gikk Kristiansund til pause med 2–0. Den ble først redusert av Godsets strålende 20-åring Johan Hove med en markkryper fra 20 meter etter en smart målgivende fra Mikkel Maigaard.

Godset trykket på, selv om Kristiansund også lett kunne scoret sitt tredje i denne perioden. I sjansebonanzaen var det til slutt Moses Mawa som var den effektive:

Han satte 2–2 etter at Bent Sørmo var uheldig og backens forsøk på blokk av en Godset-avslutning istedet ble «assist» til Mawa foran mål. Den tidligere KFUM-angriperen berget dermed ett poeng for hjemmelaget.

Det ble skapt mange sjanser også etter 2–2, og nærmest et seiersmål var kanskje Kristiansund-innbytter Sondre Sørli på overtid. Han vendte kjapt i feltet og skjøt med venstrefoten, men ballen suste utenfor.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 6 6 0 0 24 – 6 18 18 2 Molde 6 5 1 0 16 – 7 9 16 3 Kristiansund 6 3 3 0 15 – 8 7 12 4 Brann 6 3 1 2 9 – 10 -1 10 5 Vålerenga 6 2 3 1 9 – 10 -1 9 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

