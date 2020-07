ENDELIG SEIER: Etter fem strake tap smakte det godt for Sarpsborg 08 med seier borte mot Sandefjord. Foto: Annika Byrde

Endelig seier for Sarpsborg etter lekker hælflikk

(Sandefjord – Sarpsborg 08 0–3) Etter fem strake tap trengte Sarpsborg desperat poeng. Da dukket Ismaila Coulibaly (19) opp med et drømmemål.

Det var i det hele tatt ungguttenes dag for Sarpsborg 08. Coulibaly sendte bortelaget i ledelsen etter et kvarter, før Jørgen Strand Larsen (20) endelig fikk hull på byllen og scoret sitt første mål i Eliteserien på over ett år et kvarter senere.

Etter pausen styrte Sandefjord, mens Sarpsborg 08 ventet på den gyldne kontringsmuligheten. Den kom etter 80 minutter. Innbytter Joachim Soltvedt (24) ble spilt alene med keeper og satte kontrollert inn bortelagets tredje scoring for dagen.

Da gikk også lufta ut av ballongen for Sandefjord, og Sarpsborg hadde full kontroll de siste ti minuttene.

– Det sier seg selv at det var utrolig deilig. Vi har slitt med å score på sjansene våre tidligere, men i dag var vi effektive. Vi gjorde det vi kom hit for og tar med oss tre poeng. Det skal vi være stolte av, sier Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen til Eurosport etter kampslutt.

– Det er alfa og omega å komme i gang. Vi er litt «slow starters», så vi får satse at vi bygger på dette utover sesongen, sier kapteinen.

Det var to lag i poengnød som møttes på Sandefjord Arena i Eliteseriens sjette runde. Sandefjord innledet sesongen riktignok med seier borte mot Odd og uavgjort hjemme mot Start, men kom til kampen med tre strake tap. Enda verre var det for Sarpsborg 08, som var tabelljumbo før søndagens runde med fem tap og null poeng.

Presset var dermed stort på Sarpsborgs nye trener Mikael Stahre, som håpet å kunne feire 45-årsdagen med sårt trengte poeng i Sandefjord.

Sarpsborg 08 hadde så langt i sesongen ikke vært i ledelsen, mens Sandefjord ikke hadde vært i ledelsen under sine to hjemmekamper. Dermed lå det an til å bli en ny situasjon for laget som eventuelt tok ledelsen, og det var Sarpsborg som gjorde det etter 15 minutter.

Ismaila Coulibaly møtte et hjørnespark på første stolpe, og på lekkert vis flikket han ballen med hælen i bue over Jacob Storevik i Sandefjord-målet.

LEKENT MÅL: Coulibaly kunne juble etter hans første mål for Sarpsborg 08. Foto: Annika Byrde

Sandefjord hadde mye ball, men slet med å skape sjanser. Istedenfor var det Sarpsborg 08 som utnyttet muligheten etter 29 minutter. Bortelaget rullet fint opp ute til venstre, og kaptein Joachim Thomassen fant Jørgen Strand Larsen inne i feltet.

Spissen vendte seg fint inne i feltet, og satte ballen fint ned i det høyre hjørnet.

Målet var 20-åringens første på over ett år i Eliteserien, med forrige nettkjenning i 2–2-kampen mot Strømsgodset 1. juli i fjor.

– Det var så godt, og det ser du i feiringen også. Moren min har bursdag i dag, så det var for henne, sa Strand Larsen til Eurosport i pausen.

Sandefjord styrte spillet også etter pause, men klarte ikke å teste Mitov Nilsson i Sarpsborg-målet. Istedenfor var det bortelaget som økte ledelsen mot slutten, da Joachim Soltvedt ble spilt alene med keeper og enkelt satte inn 0–3.

