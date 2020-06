MANAGERDUELL: Ole Gunnar Solskjær og Frank Lampard (til venstre) møtes i den ene semifinalen. Mikel Arteta og Pep Guardiola møtes i den andre. Foto: PA Photos,

To storkamper venter: Slik spilles semifinalene i FA-cupen

(Newcastle – Manchester City 0–2) Det er duket for noen skikkelige storkamper i semifinalene i FA-cupen. Arsenal møter Manchester City, mens Manchester United møter Chelsea.

Det ble klart da Gary Lineker og Alan Shearer gjennomførte semifinaletrekningen i pausen under oppgjøret mellom Newcastle og Manchester City.

Manchester United ble trukket mot Chelsea i semifinale nummer én. Arsenal ble trukket mot vinneren av oppgjøret mellom Newcastle og Manchester City.

Læremesteren møter eleven

Pep Guardiolas menn hadde få problemer med å sikre seg den fjerde og siste semifinalebilletten. Scoringer fra bursdagsbarnet Kevin De Bruyne (fyller 29 år i dag) og Raheem Sterling sørget for et komfortabelt avansement for Manchester City.

Dermed blir det et nytt gjensyn mellom Pep Guardiola og hans gamle assistenttrener i Manchester City, Mikel Arteta, som nå er manager i Arsenal.

MØTES IGJEN: Pep Guardiola og Mikel Arteta har vunnet FA-cupen sammen i lyseblått. Nå skal de kjempe mot hverandre for en finalebillett. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Det er ikke mer enn elleve dager siden disse sist møttes i ligaen. Da fikk «The Gunners» juling – og tapte 3–0.

Arsenal sikret for øvrig sin plass med en dramatisk seier over Sander Berges Sheffield United tidligere lørdag. London-laget vant 2–1 etter en overtidsscoring signert Dani Ceballos.

Solskjær har taket på Lampard

I den andre semifinalen er det duket for sesongens tredje møte mellom Ole Gunnar Solskjær og Frank Lampard. United-manageren har vunnet tre av tre mot Chelsea denne sesongen, som likevel er foran Manchester United på tabellen i en innbitt kamp om Champions League-spill neste sesong.

Manchester United pangåpnet sesongen med en 4–0-seier over Chelsea hjemme på Old Trafford. Deretter ble det en 2–1-seier på Stamford Bridge i ligacupens fjerde runde, før det ble enda en seier i ligaen i februar (2–0).

Chelsea sikret semifinalebilletten med en 1–0-seier over Leicester tidligere søndag. Manchester United tok seg videre etter en dramatisk 2–1-seier mot Premier Leagues tabelljumbo Norwich lørdag kveld.

Semifinalene skal spilles på Wembley 18. og 19. juli. Finalen er satt til 1. august.

Publisert: 28.06.20 kl. 21:22 Oppdatert: 28.06.20 kl. 21:33

