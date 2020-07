Kommentar

Solskjærs enorme flyt: Den som ler sist …

Av Leif Welhaven

Det er ikke lenge siden Ole Gunnar Solskjær var presset fra alle kanter. Nå kan 2019/20-sesongen i stedet stå igjen som et bevis på at prosjektet hans virkelig har noe for seg.

Manchester United ligger et poenghav bak Liverpool, og har gått av banen uten seier i 18 av 33 seriekamper denne sesongen. Ut fra det perspektivet bør man kanskje vokte seg for å trekke frem altfor rosende ord om resultatene med norsk sjef.

Likevel er det noe med utviklingen av dette laget som gir stadig sterkere grunn til å tro på at Solskjær kan ta klubben tilbake til et nivå Manchester United må forventes å ligge på, og at nordmannen ender med å kunne peke nese til både den ene og den andre kritikeren.

5-2 over Bournemouth gir klubben tre triumfer og en uavgjort etter coronapausen, og nå er smilet så til de grader der igjen, selv om det selvsagt er trist at publikum ikke kan se briljansen live på Old Trafford.

Vannskillet kan tidfestes ganske nøyaktig: 29. januar skulle bli en god dato for Ole Gunnar Solskjær. Da signerte Manchester United portugisiske Bruno Fernandes, og fikk med det på plass en ekstremt forløsende brikke.

Også de andre som er hentet inn med Solskjær som sjef, ikke minst Harry Maguire, må kunne sies å være vellykkede investeringer i jakten på fasongen Solskjær vil ha.

Etter coronapausen har han nå Marcus Rashford og attpåtil Paul Pogba i aksjon igjen, mens stortalentet Mason Greenwood blomstrer og Anthony Martial har fire mål siden gjenåpningen.

Summen av dette gir Ole Gunnar Solskjær en stadig bedre grunn til å glise. I beste fall kan det som så kritisk ut, ende med å bli en sesong som befester posisjonen hans skikkelig i Manchester United. Og selv om det må oppleves surt å være så langt bak ligamesteren, er «best case scenario» fremover en sesong du slett ikke skal kimse av:

Manchester United har nå ni strake seriekamper uten tap (16 uten tap i alle turneringer), og har bare tre poeng opp til tredjeplassen på tabellen.

Manchester United har hatt tak på Chelsea denne sesongen, og skal møte London-klubben i semifinalen i FA-cupen. Riktignok er også byrival City med i turneringen ennå, men dette trofeet kan bli symboltungt for Solskjær-stempelet om han skulle lykkes med å gjøre det rødt.

Manchester United har enda en trofésjanse i Europa League, som skal starte opp igjen i starten av august, med finale i Køln 21/8. Får vi se United der?

Skulle for eksempel to av disse tre punktene gå veien, vil ikke bare Ole Gunnar Solskjær kunne kvittere ut en sesong som endte langt bedre enn det så ut til på det mest statiske.

Han vil også ha dannet et grunnlag for den virkelige lakmustesten som United-manager: Å gjøre Manchester United til noe de ikke har vært på evigheter - et av verdens beste fotballag.

Sultne Liverpool-fans fikk endelig gullet sitt denne sesongen. Og selv om tørkeperioden slett ikke er av samme lengde, begynner det å bygge seg opp en betydelig appetitt i Manchester United også. Blir det Ole Gunnar Solskjær som finner den rette seiersmenyen?

