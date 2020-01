IMPONERT: Ole Gunnar Solskjær roser utviklingen til Manchester United-spillerne. Her er han i aksjon under kampen mot Norwich i helgen. Foto: JON SUPER / X01545

Solskjær om United-forvandling: – Tror ikke dere kan forestille dere

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) hevder at Manchester United-spillerne har vært gjennom en markant forvandling bak kulissene.

Resultatene viser ingen forbedring: Etter 22 runder i Premier League forrige sesong, delte Manchester United femteplassen med Arsenal. De hadde tatt 41 poeng og lå seks poeng bak fjerdeplass Chelsea.

Etter like mange kamper i år ligger United på femteplass med 34 poeng, klart færre, men med «kun» fem poeng opp til fjerdeplass Chelsea.

Mer eller mindre status quo, med andre ord. Men slik har det ikke vært bak murene på treningsfeltet Carrington, ifølge Solskjær.

– Dette er en tropp du kan jobbe med, som gir deg alt de har, og det er dette som kommer til å være kjernen i troppen for meg fremover, sier han og fortsetter:

– Vi ser på et par signeringer, ønsker å styrke oss her og der, men kjernegruppen er der, innstillingen er der og den fysiske robustheten er der.

Ifølge nordmannen, som ikke spesifiserer hva slags statistikker han baserer seg på, har United-spillerne tatt nærmest utrolige steg i løpet av de siste månedene.

– Hvis du ser på statistikkene våre sammenlignet med for 18 måneder siden, så tror jeg ikke dere kan forestille dere hvor markant forskjellen er. Til og med for seks måneder siden, fra og med slutten av forrige sesong.

– Jeg er henrykt over innsatsen til alle sammen, sier Solskjær.

Slik gikk det i det første møtet mellom Manchester United og Wolverhampton, som møtes til omkamp i FA-cupen onsdag kveld:

Spørsmålet for Manchester United-fansen er når det skal gi uttelling i form av bedre resultater og etter hvert nye trofeer.

– Supporterne og klubben er ikke fornøyd med at vi ikke kjemper om de øverste posisjonene i ligaen. Det er der vi føler at vi burde være, og mange av dagens supportere opplevde den tiden hvor vi vant ligaen jevnt og trutt. For øyeblikket har vi ikke et sånt lag, for vi har vært bak de beste over tid, sier Solskjær.

– Det er ikke der vi vil være. Vi vil kjempe om ligagullet og Champions League, sier han.

– Allerede neste sesong?

– Det er selvfølgelig målet … Jeg sier ikke at det er et realistisk mål. Vi er et stykke bak de beste nå, som vi møter på søndag (Liverpool), og vi får se hvor vi står opp mot dem. Men med et par signering, og utviklingen til de vi har, så ønsker vi å komme oss opp dit i løpet av de neste par årene.

Onsdag kveld spiller Manchester United omkamp hjemme mot Wolverhampton i FA-cupen, etter at det første oppgjøret endte 0–0. Kampen sparkes i gang klokken 20.45 og vises på Viasport 1.

