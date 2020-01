STILTE OPP: Drillo (til høyre) lærte villig vekk av det han oppfatter som godt forsvarsspill, til Odd-trener Dag-Eilev Fagermo. Foto: PRIVAT

Fagermo var langt nede – fikk hjelp av Drillo

SKIEN (VG) Etter at baklengsmål rant inn og poengene ut, mot slutten av sesongen, fant Dag-Eilev Fagermo (52) ut at han trengte hjelp av den beste. Han kontaktet Drillo (77).

Fagermo tar alltid et par studieturer etter og før sesonger. I 2019 dro han til Leeds United for å lære av Marcelo Bielsa, og følte at han fikk igjen for det. Nå tok han en kortere vei - til Oslo og et tre timer langt møte med Norges tidligere landslagssjef, mannen som er kjent for å være god til å organisere lag: Egil Olsen, mest kjent som Drillo.

Med to baklengsmål i snitt på de seks siste kampene, og stygge tap mot Ranheim og Haugesund, røk «medaljen» som Fagermo og Odd hadde i lomma helt til siste seriekampen. Det var bare andre sesongen siden 2012 at Odd måtte opp på «40-tallet» i antall baklengsmål. For Fagermo var det viktig å ta de grepene han kunne – raskt.

Odds baklengsmål Antall baklengsmål for Odds Ballklubb i 16-klubbsserien: 2009: 44 2010: 41 2011: 44 2012: 43 2013: 39 2014: 32 2015: 41 2016: 35 2017: 39 2018: 38 2019: 40 Snitt: 39,6

– Jeg ønsker å være i forkant på kunnskap. Og etter sesongen, tenkte jeg: Hvem er best på forsvarsspill i Norge? Ingen er bedre enn Drillo, og for å ta vare på arven etter både han og Nils Arne Eggen, ønsker jeg å prate mest mulig med dem om hva de gjorde som førte til at Norge og Rosenborg ble så gode. Så jeg kontaktet Egil, sier Fagermo.

Han sendte Drillo en melding, spurte om få låne litt av hans tid for å snakke om sesongen til Odd.

– Svaret jeg fikk var: «Det vil være en ære», sier Fagermo – som ble litt stolt av det svaret.

– Jeg hadde med masse videoklipp fra sesongen, vi fikk låne et rom på Ullevaal stadion – og så var vi i gang. Drillo imponerte, med gode analyser av spillet vårt. Jeg lærte mye, jeg er glad jeg tok turen. Drillo er tydelig, og selvsagt kunnskapsrik. Det ble tre A4-sider med notater for meg, som jeg skal vise spillerne når vi skal forsterke forsvarsspillet vårt, og bruke informasjonen inn mot sesongen 2020, forklarer Fagermo.

SJEFEN: Dag-Eilev Fagermo på kontoret sitt i Skien. Foto: Knut Espen Svegaarden

Vi sitter på kontoret hans på Falkum i Skien, der Odds Ballklubb holder til. Hele trener-apparatet hans er til stede. Forberedelsene til sesongen 2020 er i i gang. Det defensive får mye fokus, men Odd slapp inn omtrent som de pleier: 40 mål. Snittet i 16-klubbsserien (siden 2009) er 39,6. Og fjerdeplassen er omtrent som snittet det også – 5,5.

Dag-Eilev Fagermo går inn i sitt siste kontrakts-år som Odd-trener. Han har fortsatt ikke signert noen kontrakt for 2021 eller senere. 12 år har han ledet klubben. Hva nå?

Fagermo tenker.

– Jeg var langt nede etter sesongen. Medaljen glapp, og vi klarte ikke å komme til cupfinalen. Jeg trengte nye impulser og en ferie for å tenke litt, på hva som er viktig for fremtiden. Han filosoferer:

– Skal jeg prøve meg i en større klubb, med større potensial enn Odd, eller skal jeg fortsette her? Jeg går inn i mitt siste kontrakts-år i Skien. Vi får se hva fremtiden bringer, sier Dag-Eilev Fagermo – kryptisk.

