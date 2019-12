KLAR: Erling Braut Haaland er klar for Borussia Dortmund. Her poserer han smilende smamen med klubbpresident Hans-Joachim Watzke. Foto: Borussia Dortmund

Bekreftet: Erling Braut Haaland klar for Borussia Dortmund

Erling Braut Haaland, et av Europas heteste overgangsobjekter, har omsider bestemt seg for det neste karrieresteget. Han er klar for Borussia Dortmund, noe den tyske klubben selv bekrefter på Twitter.

Spissen har tidligere vært koblet til blant andre Manchester United og RB Leipzig, men nå er det altså klart hvor karrieren fortsetter.

Haaland har skrevet under på en fire og et halvt års-kontrakt med Borussia Dortmund.

– Hallo BvB-supportere. Erling Haaland her. Jeg ser frem til å bli en del av denne fantastiske klubben, sier spissen i videoen hvor Dortmund annonserer overgangen.

Braut Haaland har herjet for Red Bull Salzburg både i den østerrikske ligaen og i Champions League.

Nordmannen har vært sistemann på ballen på 16 scoringer i løpet av 13 seriekamper denne sesongen, og i Champions League har Haaland scoret åtte mål på seks kamper.

Borussia Dortmund, som ledes av franske Lucien Favre, ligger på fjerdeplass i den tyske Bundesligaen, syv poeng bak ledende RB Leipzig.

De er også videre i Champions League, hvor PSG venter i åttedelsfinalen.

En ny UEFA-regel gjør at Erling Braut Haaland kan registreres til disse kampene, selv om han har spilt for Red Bull Salzburg tidligere i turneringen.

Like før Borussia Dortmund bekreftet overgangen på sosiale medier, meldte VG at Haaland nærmet seg en overgang til den tyske storklubben.

Publisert: 29.12.19 kl. 15:31

