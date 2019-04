STABÆK-TOPP: Richard Jansen er sportslig leder for kvinnelaget til Stabæk. Foto: Mette Bugge, Aftenposten

Slettet «rasshøl-tweet» – beklaget til Stabæk-sjefen

Stabæk-leder Richard Jansen (57) har beklaget overfor klubben at han meldte at Lillestrøm-trener Jörgen Lennartsson fremsto «som et komplett rasshøl». Jansen – som også sitter Norges Fotballforbunds valgkomité – har nå slettet Twitter-meldingen fra mandag kveld. Fotballpresidenten reagerer.

– Jeg har hatt en prat med Richard Jansen og han beklager uttalelsen han har kommet med, skriver Stabæks daglige leder, Jon Tunold, i en SMS.

Jansen sier til VG at han nå angrer at han tvitret den tøffe meldingen om Lillestrøm-treneren som ledet Stabæk en kort periode for åtte år siden. Men han har ikke vært i personlig kontakt med Lennartsson.

– Jeg har beklaget over for Stabæk og Stabæk har beklaget til Lillestrøm. Da anser jeg meg som ferdig med saken. Det håper jeg også Lennartsson er, sier han.

Det var 1–1-kampen mellom Stabæk og LSK meldte: «Jørgen Lennhartsson fremstår som et komplett rasshøl. Akkurat som han gjorde da han var i Stabæk».

STOR STØTTE: LSK-trener Jörgen Lennartsson støttes av mange etter twitter-meldingen fra Stabæk-topp Richard Jansen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Richard Jansen har vært sportslig leder i klubbens kvinnelag siden 2010. Fra 2010 til 2017 var han styremedlem i Toppfotball Kvinner. Jansen har sittet som medlem av valgkomiteen i Norges Fotballforbund helt siden 2012.

– Jeg synes en skal være forsiktig med å benytte sosiale medier til følelsesmessige utbrudd etter kamp. Jeg har glad for at tweeten nå er slettet, og at Jansen har beklaget dette. Det vil ikke få konsekvenser for hans verv i NFF, svarer fotballpresident Terje Svendsen på spørsmål fra VG.

– Selvfølgelig har ikke dette noe gjøre med mitt verv i NFF. Jeg tvitrer jo som privatperson, sier Richard Jansen.

– Jeg har fått over ti SMS fra folk i Stabæk som beklager hans Twitter-melding, sier Lennartsson selv til svenske Fotbollskanalen.

Lillestrøm-treneren opplyser at både språket og innholdet beklages.

– Det er nok for meg og for meg er saken død, fastslår Lennartsson som først trodde meldingen fra Jansen var en aprilspøk.

Også Aftonbladet har omtalt saken. Det har fått LSKs samfunns- og kommunikasjonsansvarlige, Morten Stokstad, til å reagere:

