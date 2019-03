Hevder Solskjær får rundt halvparten av Mourinhos superlønn

Ifølge engelske medier blir Ole Gunnar Solskjær (46) en rimeligere mann for Manchester United enn forgjengeren José Mourinho (56). Men han skal nok få hjulene til å gå rundt: Årslønnen skal ligge på 80-85 millioner kroner.

Solskjærs forgjenger tjente. ifølge Daily Mirror. omtrent 170 millioner kroner i året.

Den samme avisen erfarte nylig at Solskjær kan få en lønn på rundt 85 millioner kroner som permanent Manchester United-manager, altså halvparten så mye som Mourinho.

Daily Mail antyder torsdag omtrent det samme: 80 millioner kroner.

Solskjærs agent Jim Solbakken ble observert på vei til Manchester for et par dager siden, og det er etter alt å dømme den nye managerens gode venn som har forhandlet fram betingelsene.

Hvor mye Ole Gunnar Solskjær har tjent i den midlertidige jobben, er uklart. Men det som er gjengitt i engelske medier, er at Solskjær og United-toppen Ed Woodward har en avtale om en bonus på 22 millioner kroner om han klarer å føre kjempen til Champions League-plass - det vil si en plass blant de fire beste. Daily Mirror brakte denne nyheten på julaften.

Tallene er ikke bekreftet. Det kan også tenkes at avtalen fra desember nå er reforhandlet i forbindelse med den faste ansettelsen.

Daily Mirror skrev tidligere denne måneden at Solskjær skal være villig til å godta atskillig lavere lønn enn Mourinho, men at han skal ha blitt lovet solide bonuser om han fortsetter å levere - også som fast ansatt manager.

I Molde tjente Solskjær et sted mellom fire og fem millioner kroner.

Det er ulike opplysninger på hvor mye Mourinho tjente i United. Lokalavisen Manchester Evening News har antydet 260 mill. kroner i året - og at det kostet akkurat den summen da de kvittet seg med portugiseren og hentet inn Solskjær som midlertidig manager i desember 2018.

Daily Mirror har tidligere skrevet at det var den episke triumfen mot Paris Saint-Germain i Champions League som overbeviste ledelsen i Manchester United om at Solskjær er den rette mannen også på lengre sikt.

– Etter å ha kommet inn som midlertidig manager i desember, taler resultatene Ole har levert for seg selv. Mer enn bare prestasjonene og resultatene, så bringer Ole med seg erfaring både som spiller og trener kombinert med et ønske om å gi unge spillere en sjanse og en dyp forståelse for kulturen til klubben, sier United-sjefen Ed Woodward i en pressemelding torsdag.

Det er en treårskontrakt. Solskjær er Uniteds fjerde manager siden Sir Alex Ferguson takket for seg i 2013 (samt at Ryan Giggs var midlertidig manager en periode i 2014). Det har blitt beskrevet at Ferguson har vært «veldig, veldig» involvert i valget av ny manager.

Publisert: 28.03.19 kl. 13:46