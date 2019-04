Kommentar

Rekdal ferdig i Start: Prinsippspørsmål trenger svar – plastrer over problemene

Det er ikke så lett å bli klok på grensene for fotballtreneres stillingsvern. Dessverre fungerer penger som plaster nesten hver gang det nærmer seg noe prinsipielt interessant.

I hvilken grad skal en fotballtrener ha jobbtrygghet?

Hva slags dokumentasjon på svikt kreves for at klubben kan tuppe ut en person som er ansatt for en definert periode?

Hva skal vi kreve av klubbene om arbeidsrettslig formalia?

På overordnet nivå er spørsmålene mange, og langt på vei ubesvarte i norsk fotball.

Dessverre går vi stadig glipp av muligheter til å få testet hvor staurene skal stå.

En konflikt ender jo i praksis nesten alltid med et forlik.

En ofte hemmeligholdt sum transformerer da en betent strid til et vennlig håndtrykk, med enighet om at «gjort er gjort og spist er spist, og nå går vi videre hver for oss».

På denne måten løses en enkeltsak, men gjør samtidig at det store bildet forblir litt frustrerende.

Det er nemlig hevet over tvil at visse prinsipper i norsk arbeidsrett gjelder også for fotballtrenere, og med det følger både rettigheter og plikter.

Dersom klubben finner ut at de ikke lenger ønsker å oppfylle avtalen i tidsperioden man har skrevet under på, er det ikke likegyldig hva loven sier, eller hvordan man formelt oppfører seg i prosessen.

Om en klubb mener det er grunnlag for oppsigelse, er kravet at det foreligger «saklig grunn» . Men hva er det i fotballtrener-sammenheng? Hvor dårlig jobb må treneren ha gjort, og på hvilken måte, før dette virkemiddelet er legitimt? Hva slags forhold kan det dreie seg om? Hvor mye må kunne knyttes direkte til trenerens jobbutøvelse, sett opp mot at andre forhold i klubben kan ha svekket mulighetene til å nå resultater? Her er det ingen fasit, men det er interessant hvordan en masteroppgave ved Universitet i Bergen tar for seg rettslig problematisk atferd ved tidligere norske treneravganger.

. Men hva er det i fotballtrener-sammenheng? Hvor dårlig jobb må treneren ha gjort, og på hvilken måte, før dette virkemiddelet er legitimt? Hva slags forhold kan det dreie seg om? Hvor mye må kunne knyttes direkte til trenerens jobbutøvelse, sett opp mot at andre forhold i klubben kan ha svekket mulighetene til å nå resultater? Her er det ingen fasit, men det er interessant hvordan en masteroppgave ved Universitet i Bergen tar for seg rettslig problematisk atferd ved tidligere norske treneravganger. Det hyppig anvendte ordet «sparken» er i seg selv ikke spesielt presist. Dersom det dreier seg om en avskjedigelse, et sterkere virkemiddel enn oppsigelse, forutsetter det at det kan godtgjøres at det har forekommet «grovt pliktbrudd» eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Det er sterke ord, og følgelig ligger lista høyt i norsk arbeidsliv. Her forsterkes ovenstående problemstilling: Hva skal til for at det er rettslig grunnlag for å avskjedige en trener?

Det er et bakteppe at en fotballtreners liv er uforutsigbart og fylt av kronisk press.

De sosiale, praktiske og familiemessige konsekvensene av å brått bli fratatt jobben, gjerne i full offentlighet på toppnivå, kan være betydelige.

Selvsagt er man på mange måter også svært privilegert, men det er et spørsmål i hvilken grad trenere skal måtte finne seg i en behandling andre arbeidstagere aldri ville ha godtatt. Og i hvilken grad skal det spille inn at en fotballklubbs hverdag skiller seg fra et revisorfirma eller en ungdomsskole?

De siste dagene har alt dreid seg om sirkuset på Sørlandet.

Her skal man være varsom med å ha sterke oppfatninger om faktum, all den tid det er vanskelig å vite hva som stemmer og ikke stemmer rundt alt som svirrer i det som ble kalt en «personalsak».

Men det fremstår, nærmest uavhengig av hva som ligger bak, som om prosessen har vært merkelig håndtert.

Hvorfor fant for eksempel drøftelsesmøtet først sted etter kaoset som oppsto, da Rekdal hadde blitt «fritatt» for arbeidsplikter, men likevel valgte å utøve retten til å gjøre jobben sin i serieåpningen?

Det er en åpning i arbeidsmiljøloven for å ty til suspensjon, dersom det er grunn til å mistenke at arbeidstageren har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed. I tilfelle kan «arbeidsgiver pålegge arbeidstager å fratre arbeidsforholdet mens saken undersøkes».

Dersom vi, rent hypotetisk, skulle være i dette landskapet i Rekdal-saken, virker uansett kommunikasjonen fra klubbens side rar.

Da holder det ikke å argumentere med «klubbens beste», for så å bøye seg da treneren dukket opp på jobb, til tross for den ulne «fritagelsen».

Det er bare noen måneder siden vi gikk glipp av en utmerket mulighet til å få en interessant grenseoppgang. Da var spørsmålet om det er mulig å avtale seg bort fra fotballtreneres stillingsvern, gjennom en klausul som forutsetter at treneren er «virksomhetens øverste leder».

Bare da kan stillingsvernet avtales bort.

Denne innfallsvinkelen prøvde Rosenborg seg på. En fullført rettssak med Kåre Ingebrigtsen kunne gitt oss svar på om noe slikt er innenfor eller ei.

Men penger kom på bordet i et forlik, slik at saken ble stoppet.

I den saken rakk vi å få uvant innsikt i hvordan det tenkes rundt kontrakter.

Men vi ble ikke bare snytt for popkorn-øyeblikket det hadde vært å høre Rosenborgs advokat prøve å prosedere på at «styremedlemmers synsing om for lite offensiv fotball gir grunnlag for avskjed».

Vi gikk også glipp av muligheten til å bli klokere om hvor treneres stillingsvern står.

Akkurat nå kan virkeligheten oppsummeres i to setninger:

Pengene rår. Og klubbene kan visst inntil videre i praksis bytte trenere som de vil, uansett hvor lang kontrakt som er inngått.

Publisert: 03.04.19 kl. 12:56