Mål: Dauoda Bamba trengte ikke mer enn tre minutter før han satte inn 1–0 onsdag kveld. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Målscorer Bamba om samarbeidet med Berisha: – Han kan lære meg mye

BERGEN (VG) Lars Arne Nilsen byttet fem spillere før kampen mot Kristiansund. Særlig spissduoen Veton Berisha og Daouda Bamba fant tonen i den nykomponerte 3–5–2-formasjonen.

– Det er enkelt å spille med gode spillere. Veton er veldig dyktig og hardtarbeidende. Han har erfaring fra utlandet og kan lære meg mye, fortalte Bamba som var den siste Brann-spilleren som forlot garderoben onsdag kveld.

Det tok nemlig ikke mer enn tre minutter før de to Brann-spissene skulle finne kjemien i oppgjøret mot Kristiansund. En herlig pasning fra Berisha og en tilsvarende god avslutning fra spissmakker Bamba sørget for 1–0.

– Vi er venner som pusher hverandre for en plass i elleveren. Men det viktigste er uansett at vi tar tre poeng, sa 24-åringen.

Bryr seg ikke om kritikken

Etter å ha lurt inn 1–0 bak sin gamle lagkamerat Sean McDermott feiret Bamba med én finger i hvert øre. Tidligere i uken var blant annet Bernt Hulsker kritisk til spissen - det bryr han seg lite om.

– Jeg er ikke den typen som bryr meg om hva folk sier om meg. Det vil alltid være snakk i mediene - både positivt og negativt. Man hører mye fra folk rundt deg om hva som skrives, men helt ærlig så bryr jeg meg ikke, sa Bamba til pressen etter seieren.

Lars Arne Nilsen var godt fornøyd med hva Bamba leverte sammen med spissmakker Berisha onsdag kveld. Før intervjuet fikk 24-åringen en real bamseklem av treneren.

– De er klassespillere begge to. Det er også litt derfor vi ønsker å bruke denne formasjonen. Vi kommer nok til å prøve det igjen på et senere tidspunkt. Jeg tror også det er plass til begge to i 4–3–3, fortalte treneren.

Tilfreds Berisha

Også Veton Berisha likte den nye Brann-formasjonen og tror spissduoen kan skape trøbbel for mange eliteserie-forsvar gjennom sesongen.

– Jeg trives best i en duo på topp. Én kan også fungere, men som spiss er det enklere å kombinere sammen med en makker på topp. Det synes jeg vi viser i dag, sa en fornøyd Berisha til VG etter 2–1-seieren.

Nysigneringen står uten mål på sine to første kamper i Brann-drakten, men var banens beste spiller mot Kristiansund. Med intensitet og overblikk var han et konstant uromoment for bortelaget - særlig før pause. Nå tror han det er et tidsspørsmål før målene kommer.

– Det har vært en grei start. Jeg trenger å bli kjent med spillergruppa og de må bli kjent med meg. Det tar nok kanskje et par uker før alt sitter skikkelig, men da tror jeg det blir veldig bra.

– Nå venter Viking i Stavanger. Hvordan mottakelse forventer du å få der?

– Jeg gleder meg til å komme tilbake. Det blir selvfølgelig spesielt, men det blir kjekt å komme hjem. Jeg kommer garantert til å få litt buing og litt applaus.

– Motiverer det deg?

– Ja, de burde kanskje ikke gjøre for mye av det, avslutter en glisende Berisha til VG.

Tilfreds: Veton Berisha var godt fornøyd med hvordan han og Daouda Bamba fungerte sammen på topp for Brann onsdag. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Publisert: 11.04.19 kl. 10:55