DEAL: Ivar Koteng (t.h.) hilser på Ørn-kaptein Mali Næss etter å ha signert avtale med Trondheims-Ørn. Til venstre: Styreleder Ivar Slettestøl. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Koteng kjøper stadionnavnet til Trondheims-Ørn - blir «Koteng Arena»

TRONDHEIM (VG) Som første toppserieklubb selger Trondheims-Ørn rettighetene til stadionnavnet. Kjøper er Ivar Koteng (59).

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng betaler tre millioner kroner over seks år, altså en halv million kroner i året. Tilbake får han «Koteng Arena»-skilt på Trondheims-Ørns hjemmebane på Lade i Trondheim.

– Ørn er en klubb som er veldrevet, og har utviklet mange talenter. Vi jobber på samme måte. Kvinnefotball er jo en stor, voksende idrett og vi tror også kommersielt at timingen er veldig bra, sier Ivar Koteng.

– Det er utrolig viktig for oss å få på plass denne avtalen. Vi står for mange av de samme verdiene som Koteng, sier Ørns styreleder Ragnar Slettestøl.

Koteng innrømmer også at det er en litt «kynisk» investering. Han tror det kan lønne seg å investere i en voksende idrett.

– Dette er et banebrytende samarbeid som vil bety mye for midtnorsk jente- og kvinnefotball, sier markedsansvarlig Torgrim Olsen.

– Det er veldig positivt. Signalet det gir at en så stor mann går foran og er forbilde, det vil kanskje få med flere aktører, sier Ørn-kaptein Mali Næss til VG.

– Juridisk er det Koteng Holding AS som skriver avtalen. Rosenborg er orientert, men har ingenting med avtalen å gjøre, forteller Koteng til VG.

ØRN ARENA: Trondheims-Ørns hjemmebane ligger på Lade i Trondheim. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Koteng har tidligere ikke sett noen grunn til å starte med damefotball i Rosenborg.

– Nå er det også sånn at RBK driver med bare herrefotball. Så lenge kvinnefotballen har et godt tilbud ellers i Trondheim, så ser ikke vi noen grunn til å starte med damefotball. Vi er på ingen måte imot damefotball. Vi kan stille ressurser og kompetanse til disposisjon. Men vi må jo også se på om damefotballen er tjent med å se til herrefotballen. Herrefotballen er jo ikke veldig god, sa Koteng til VG sommeren 2017 da Roar Stokke lanserte Rosenborg som en del av løsningen for å heve damefotballen.

Publisert: 09.04.19 kl. 10:37 Oppdatert: 09.04.19 kl. 11:00