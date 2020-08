Aursnes bekrefter brudd i forhandlingene med Toulouse

MOLDE (VG) Klubben var enig om en overgang for Moldes midtbanespiller Fredrik Aursnes, men hovedpersonen selv kom ikke til enighet med den franske klubben.

Dermed blir midtbanespilleren værende i Molde enn så lenge.

– Han er vår. I utgangspunktet er Toulouse dødt og kanalene fra England er ikke åpnet, sier trener Erling Moe.

Fredrik Aursnes bekrefter at han blir værende i klubben.

– Det kan godt hende. Det ser ikke ut til at det blir noe av Toulouse i hvert fall, sier Aursnes.

Midtbanespilleren sier at det er brudd i forhandlingene og at den økonomiske pakken ikke var god nok.

Administrende direktør i Molde, Ole Erik Stavrum, sier også at det meste nå tyder på at det ikke blir noen overgang til Tolouse.

– Det tror jeg sannsynligheten er liten for, men det kan jo hende at de kommer til enighet etter hvert. Slik det ser ut nå blir det ikke noe.

– Akkurat nå er det stopp i forhandlingene. Om de sitter i forhandlinger vet jeg ikke, men vi har fått beskjed at det ikke blir noe akkurat nå i hvert fall, sier han til VG.

For en måned siden ble det klart at Molde hadde fått et bud fra Toulouse på midtbanespilleren, men i slutten av juli ble det klart at Aursnes selv var usikker på om han ville signere for den franske klubben.

– Jeg har ikke sagt ja til en avtale. Jeg har faktisk ikke sagt noe, sier Fredrik Aursnes, sa han den gang til VG.

Budet fra Tolouse er på tre millioner euro, tilsvarende 32 millioner norske kroner.

Den franske klubben rykket ned til Ligue 2 tidligere i år, og er også klubben til tidligere Molde-spiller Ruben Gabrielsen.

