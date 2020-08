VIDERE: Lyon-spillerne feirer Amel Majris mål i kvartfinalen i Champions League mot Bayern München. Foto: Javier Soriano / Pool AFP

Hegerbergs Lyon til semifinalen – møter erkefienden

(Olympique Lyon – Bayern München 2–1) Med ikke helt restituerte Ada Hegerberg på tribunen vant Lyon 2–1 over Bayern München i Champions League-kvartfinalen på San Mames i Bilbao.

Lyon, som har vunnet Champions League de fire siste sesongene, er igjen i semifinalen, som spilles førstkommende onsdag. Der venter Paris Saint-Germain, som slo ut Arsenal i lørdagens andre kvartfinale.

I den andre semifinalen er det et norsk møte mellom Barcelona (Caroline Graham Hansen) og Wolfsburg (Ingrid Syrstad Engen).

Lyon vinner som oftest kampene mot erkerivalen PSG, men nesten like ofte er det jevnt: Denne sesongen har Lyon vunnet to finaler (Supercup og cupfinale) etter uavgjort og straffer – og hjemmekampen i ligaen endte med 1–0-seier. Bortekampen ble aldri spilt, på grunn av coronaviruset.

Da de to franske gigantene møttes også i Champions League-finalen i 2017. Da ble det 0–0 og også den gangen straffeseier til Lyon.

Etter en sjansefattig 1. omgang sørget Nikita Parris for 1–0-ledelse like før pause. Parris gikk også i bakken etter at keeper traff henne i hodet. Den engelske landslagsstjernen var på beina etter et par minutter og fortsatte kampen. Bayerns keeper Laura Benkarth fikk gult kort.

I 2. omgang fikk Lyon frispark i en god posisjon og Amel Majri øket ledelsen.

les også Dyster rapport om kvinnefotball: – Må tas på alvor

Da det begynte å se dystert ut for Bayern München, kom Carolin Simon til unnsetning. Hun reduserte Lyons ledelse etter et frispark, men det holdt ikke for Bayern.

Ada Hegerberg var til stede på tribunen i Bilbao. At hun har tatt turen til Spania for å heie på lagvenninnene, delte hun selv på Twitter. Hegerberg er i Lyons tropp, men det er fortsatt ikke kjent om spissen vil bli spilleklar til semifinalen og/eller en eventuell finale etter sin korsbåndsskade.

Sluttspillet avvikles i Bilbao og San Sebastian. Finalen spilles neste søndag på Martin Ødegaards gamle hjemmebane, Anoeta, i San Sebastian.

