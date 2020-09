BLE AVKLEDD: Erling Braut Haaland får et «klapp for kampen» av en motstander fra Østerrike. Bak Norges ubenyttede innbytter Ruben Gabrielsen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Haaland reagerer på Østerrike-straffen: – Noe av det dummeste jeg har sett

ULLEVAAL (VG) (Norge – Østerrike 1–2) Lars Lagerbäck vil ikke skylde på dommeren etter Norges svake Nations League-åpning mot Østerrike – men matchvinnermålet var i beste fall omstridt.

Spør du Norges målscorer Erling Braut Haaland (20) er det liten tvil om at RB Leipzig-spiller Marcel Sabitzer aldri burde fått sjansen til å gjøre 2–0 fra straffemerket.

– Jeg velger å ikke si noe om den, det er noe av det dummeste jeg har sett, melder Haaland til TV 2 etter matchen.

Han fikk målsjansen han hadde lengtet etter hele matchen da innhopper Alexander Sørloth spilte ham hardt, flatt og perfekt opp foran mål. Haaland krummet nakken, rykket fra oppasseren og kjælte inn sin første A-landslagsscoring.

Men Norge kom aldri nærmere enn 1–2, og det var straffesparket som ga 2–0 som opptok flere på Ullevaal etterpå. Et kjapt innlegg fra Østerrike-vingen Karim Onisiwo gikk i albuen på Norges midtbanespiller Sander Berge.

Spørsmålet er også om Stefan Posch var i offsideposisjon idet han var innom ballen før Onisiwo. Men flagget kom aldri, kun lyden av fløyten fra den finske dommer Mattias Gestranius som markerte for straffespark til gjestene:

– Regelen er blitt sånn at man ikke kan kritisere dommeren, selv om det fortsatt er en skjønnsavgjørelse. Jeg så bare én reprise raskt, men Berge gjør ingen bevegelser og låser armen inntil kroppen. Den er i grenseland, sier Lars Lagerbäck på pressekonferansen etterpå.

– Det er for strengt. Armen helt inn til kroppen, kort avstand. Latterlig straffespark. Helt idiotisk dømming, kommenterte tidligere landslagskaptein Brede Hangeland under TV 2-sendingen da han fikk se situasjonen på ny underveis.

Tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen påpeker at avstanden fra der ballen blir avlevert og til handsende spiller ikke lenger har noe å si, men antyder at Det europeiske fotballforbundet (UEFA) neppe vil like dommerens handstolkning i Nations League-premieren.

Straffesparket ble avgjørende for at «Fort Ullevaal» ble beleiret igjen – etter 15 hjemmekamper for Norge uten tap (med Lagerbäck som sjef i 14 av dem).

Det var også svenskens 30. totalt, og den svakeste på lenge. Likevel ville ikke han ikke skylde på andre.

– Østerrike var bedre enn oss, vi gjorde en dårlig kamp. Selv om jeg kanskje ikke synes dommeren gjorde sin beste kamp, skal vi se på oss selv i speilet. Det er ingenting å prate bort, utenom at vi ikke var tilstrekkelig gode, sier svensken – og nevner både straffen, offsiden og også den røffe behandlingen av Morten Thorsby i forkant av 1–0-målet.

– Men vi skal ikke bruke det som unnskyldning, sier Lars Lagerbäck

