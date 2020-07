MISFORNØYD: FKHs Kristoffer Velde likte ikke det som skjedde på Vålerengas Intility Arena onsdag kveld. Foto: Fredrik Hagen, Scanpix

FKH-profil kritisk etter tap: – Vi er redde

VALLE (VG) Kristoffer Velde (20) er misfornøyd med måten FK Haugesund fremstår på. Etter 1–0-tapet for Vålerenga ligger rogalendingene på 11. plass.

– Jeg syns vi er redde i spillet vårt. Vi er redde for et press som egentlig ikke er så forferdelig bra. Vi har nok av muligheter til å score. Jeg er egentlig ganske tom for ord nå. Vi fortjente ikke mer i dag, sier Velde til VG etter tapet på Intility Arena i hovedstaden.

Den 20 år gamle, teknisk briljante kantspilleren fremsto som Haugesunds største offensive trussel mot Vålerenga – men gikk av banen uten scoring eller målgivende for syvende gang på sesongens åtte første kamper. På spørsmål om hva som irriterer ham mest, er han tydelig.

– At jeg bommer i kamp etter kamp etter kamp. Jeg har nok muligheter til å score to mål – og kanskje tre. At vi ikke er skarpe nok på siste tredjedel og får ballen i mål i de avgjørende situasjonene, er irriterende. Så må vi også bli bedre på å tette igjen bakover, sier Velde i dette intervjuet:

Kritisk til lagets mentalitet

I tillegg til frustrasjonen over manglende uttelling på egne vegne, mener Velde at laget som helhet kom til Oslo med en for dårlig innstilling. Det skal 20-åringen ha merket på oppvarmingen.

– Jeg føler ikke at vi tar ansvar. Det er ingen som ønsker å ta ned ballen og spille. Det blir «opp, opp, opp, opp» hele tiden.

– Skyldes det måten dere legger opp kampplanen på eller er det noe som skjer utpå der?

– Jeg begynte å føle litt på oppvarmingen at gutta ikke var «på». Skal ikke legge for mye på oppvarmingen heller, men du ser jo på kampen at det er en del som ikke er på.

– Hvordan føler du at du presterer selv?

– Nei, det er en drittkamp for laget, egentlig. Jeg har noen sjanser jeg bør sette, og et oppspill til «Kjell» (Benjamin Källman, journ.anm.). Jeg klarer å skape noe, men jeg er ikke fornøyd før vi vinner. Og det gjør vi ikke i dag, så jeg er misfornøyd, sier Velde.

TØFF DUELL: Christian Borchgrevink og Kristoffer Velde var i nærkamp under oppgjøret i Oslo. Foto: Fredrik Hagen, Scanpix

Skuffet FKH-trener

Velde fikk 6/10 på VG-børsen blant annet på grunn av enkeltmannsprestasjoner av høy klasse, noe som bidro til at Vålerenga-forsvaret måtte ta hensyn til farten, teknikken og kraften hans. Ved én anledning i første omgang burde også lagkamerat Benjamin Källman ha scoret etter et fantastisk forarbeid av Velde.

FKH-trener Jostein Grindhaug er derimot ikke like imponert. Hverken av Velde eller kamputfallet.

– Det er skuffende. Jeg så for meg å hanke inn ett poeng der, muligens tre, men det ville seg ikke. Jeg syns det er en forholdsvis jevn kamp, med få sjanser. Det er et litt slitent Vålerenga-lag, som vi ikke klarer å straffe. Det er litt skuffende at vi ikke har enda mer gass i oss enn vi fikk vist i dag, sier Grindhaug til VG i dette intervjuet:

– Hva er grunnen til at dere ikke klarer å straffe dem?

– Mange tekniske feil. Vi sliter fortsatt på siste tredjedel.

– Hva syns du om Velde i dag?

– Helt middels i dag.

– Helt middels?

– Ja.

– Hvor god er han og hva forventer du av ham?

– Jeg forventer at han er mer involvert i det offensive spillet vårt. Mer målpoeng. Han har mer å utvikle der. Så må han bli enda bedre toveis, svarer Grindhaug.

Neste mulighet for FKH-gutta til å revansjere seg, er i lokaloppgjøret mot Viking lørdag kveld.

