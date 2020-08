forrige













Sandefjord sjokkerte Molde etter rødt kort og skadedrama

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Molde 2–1) Molde tapte på overtid mot Sandefjord. I 49 minutter spilte de med ti mann. Og nå har de nesten ikke midtstoppere igjen.

– Vi fortjente dette, og vi kjempet skikkelig der ute i dag, sa en meget fornøyd Marc Vales til Eurosport etter kampen.

Vales ble matchvinner da han scoret på straffe for Sandefjord. Men det svir nok enda mer for Molde at de reiser skadeskutt hjem.

Fredrik Sjølstad kan vente seg karantene. Og Martin Bjørnbak hinket av banen med skade. Kanskje kunne det endte med full pott, og likt på poeng med Bodø/Glimt (før de møter Strømsgodset søndag). Men istedet snublet den regjerende seriemesteren – bokstavelig talt – og bommet også på en eventyrlig målsjanse et kvarter før slutt på stillingen 1–1 da Ola Brynhilsen kom alene med Sandefjord-keeper Jacob Storevik.

Det startet lovende for Molde. Et praktfullt angrep sendte dem i ledelsen etter 14 minutter. Tobias Christensen spilte på Kristoffer Haugen. Han fosset frem på venstresiden, og fant Ola Brynhildsen, som rettvendt bredsidet inn ledermålet.

Men fire minutter etterpå utlignet Sandefjord. Ruben Alcaraz – med kunstnervanet Rufo – stakk rett på mål og banket ballen i krysset via foten til Martin Bjørnbak. Spanjolens scoring var det klasse over.

Det var det imidlertid ikke over stopperspillet til Fredrik Sjølstad. Han snublet da Rufo fikk gjøre 1–1. Men marerittet var ikke over med dét for MFK-stopperen. Etter en halv times spill fkk han gult kort for trøyeholding mot Marcos Celorrio. Fire minutter før pause hang han igjen i Celorrio. Gult igjen mente dommer Usman Aslam. To ganger gult er som kjent rødt.

Redusert til ti mann i nesten en hel omgang mistet Molde den offensive kraften. Selv om de byttet innpå friske bein med Ohi Omoijuanfo og Erling Knudtzon ble det ikke farlige målsjanser av det.

Faktisk kunne det gått riktig galt da MFK-keeper Andreas Linde glapp på et forholdsvis enkelt langskudd fra Vidar Ari Jónsson, men Linde kunne puste ut da ballen gikk like utenfor.

Fem minutter før slutt måtte midtstopper Martin Bjørnbak gå ut med skade, og Molde ble dermed redusert til ni mann. Like etter gikk et innlegg fra Erik Brenden opp i hånda til Fredrik Aursnes og dermed ble det et straffespark, som Marcos Vales satte i mål.

fullskjerm neste NEDE FOR TELLING: Moldes Fredrik Sjølstad fortviler sammen med Kristoffer Haugen (med ryggen til). I Sandefjord-laget er det full jubel etter 1–1. Rufo omkranset av Peder Johansen (t.v.) og Vidar Jonsson.

