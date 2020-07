DOBBELT MATCHVINNER: Marcus Rashford har avgjort begge Ole Gunnar Solskjærs kamper mot Leicester med Manchester United. Her er duoen mot Liverpool sammen med manager Jürgen Klopp og Solskjær-assistent Mike Phelan. Foto: Andrew Yates / Sportimage/PA Images

Supertallene som gir Solskjær håp: Best mot de beste

Manchester United er klart best mot de beste. Ingen av topp 5-klubbene i Premier League har det sammen poengsnittet i storkampene som Ole Gunnar Solskjærs menn. For Leicester er det helt motsatt.

– Vi har gitt oss en fantastisk sjanse til å avslutte sesongen med et høydepunkt, og nå er det opp til oss å ta den, sier Solskjær ifølge The Guardian foran dramaet i Leicester med start kl. 17.00.

Fra 4–0 over Chelsea i seriestarten for 11 måneder siden har United gjort det klart bedre mot Premier Leagues aller beste klubber enn mot resten. Solskjærs menn har til gjengjeld tapt for bunnlagene Watford og Bournemouth. I ettermiddag kan begge rykke ned.

Men mot de fire andre topplagene har United denne sesongen faktisk prestert bedre enn Liverpool. Ligavinneren har som det eneste av topplagene slått United denne sesongen – 2–0 på Anfield. Men Manchester-lagets gjennomsnittspoeng i de syv kampene mot de beste kan selv ikke Liverpool matche.

Manchester U. – 7 kamper – 16 poeng – målforskjell 12–4. Snittpoeng 2,29.

Liverpool – 8 k. – 16 p. – m.f. 19–11. Snittpoeng: 2,00.

Manchester C. – 8 k. – 12 p. – m.f 13–11. Snittpoeng: 1,50.

Chelsea – 8 k. – 8 p. – m.f. 11–17. Snittpoeng: 1,00.

Leicester – 7 k – 2 p. – m.f. 4–14. Snittpoeng 0,29.

I dag konkluderes sesongen mot Leicester på King Power Stadium i Øst-Midland. Uavgjort holder til topp fire-plassering og Champions League-deltagelse for Ole Gunnar Solskjær & co. Med seier sikrer de bronsemedaljen. Tap kan ødelegge veldig mye.

Leicesters resultater mot de beste er nesten helt motsatt av hva Manchester Uniteds. Hjemmelaget kan kun skilte med to uavgjorte mot Chelsea. De fem øvrige toppkampene er tapt.

Leicester tapte 1–0 på Old Trafford 14. september i fjor. Marcus Rashford ble matchvinner på straffe etter bare åtte minutter. Det var nåværende United-kaptein Harry Maguires første møte med gamle lagkamerater. Midtstopperen er i dag tilbake på sin gamle hjemmebane for første gang siden han ble solgt for 800 millioner kroner sist sommer.

Solskjær vet godt at United har hatt gode resultater mot nettopp Leicester de siste sesongene. Han ledet klubben til 1–0-seier der i februar 2019. Også den gangen etter en tidlig scoring av Rashford.

United har ikke tapt for Leicester på 11 kamper (5–3 i 2014). Heller ikke i blåtrøyenes store sesong med ligagull i 2015/2016 tapte United for Jamy Vardy & co. (to uavgjorte kamper).

Med cuptapet for Chelsea og uavgjorte hjemmekamper mot Southampton og West Ham har ikke Manchester United avsluttet sesongen i stil med de gode resultatene etter coronapausen.

– Vi ønsker å spille uten frykt, å ta risiko og vise hva vi kan. Vi er ikke der ennå, men vi ønsker å ta et nytt steg og dette laget er godt nok til det, sier Solskjær.

Sjekk resultatene Manchester United i ligakamper mot de fire andre topplagene. Liverpool: 0–0 (h) og 0–2 (b) Manchester C: 2–0 (h) og 2–1 (b) Chelsea: 4–0 (h) og 2–0 (b) Leicester: 1–0 (h) og ?-? (b) Vis mer

Men han påstår ifølge The Guardian at Leicester-kampen uansett ikke definerer Uniteds sesong.

– Vi har uansett vært i mange avgjørende situasjoner tidligere denne sesongen. Ankomsten til Bruno Fernandes har utgjort en kjempeforskjell, og jeg tenker at det fysiske og det mentale er på et annet nivå enn forrige sesong.

