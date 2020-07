FRA GULT TIL RØDT? Jadon Sancho skal stå øverst på Manchester Uniteds ønskeliste. Foto: LEON KUEGELER / X03731

Bundesliga-kjennerne tror Sancho blir Manchester United-spiller

Få følger Bundesliga tettere enn Jan Åge Fjørtoft og Eivind Bisgaard Sundet. Nå som Ole Gunnar Solskjær og Manchester United er klare for Champions League-spill, føler de seg helt trygge på at Jadon Sancho spiller i rødt neste sesong.

Nå nettopp

– Ja, det tror jeg.

– Ja, det tror jeg.

Det svarer Eivind Bisgaard Sundet og Jan Åge Fjørtoft i tur og orden på spørsmål fra VG om de tror Jadon Sancho blir klar for Manchester United i løpet av sommeren 2020.

– Jeg hadde ikke trodd det for et halvt år siden. Da så ikke United gode nok ut, og prosjektet så ikke langsiktig nok ut. Men nå som Champions League er i boks og ting ser lysere ut, så ... sier Bisgaard Sundet, som kommenterer Bundesliga for Viasat.

les også Hylles etter CL-plassen: – Et enormt øyeblikk for Solskjær

– Forsvarer prisen

Ifølge den tyske storavisen Bild har de røde djevlene intensivert jakten på den engelske driblefanten etter at de sikret Champions League-plassen med en sterk 2–0-seier over Leicester søndag kveld. Slik skjedde det:

De skal allerede ha fått et bud på 98 millioner euro avslått, og Borussia Dortmund venter ifølge avisen at Ole Gunnar Solskjær & co. kommer tilbake med et nytt og forbedret bud.

Borussia Dortmund skal ha satt en prislapp på 120 millioner euro for engelskmannens tjenester. Bild skriver at nå som Champions League er i boks for Manchester United, har de «råd til sin drømmesignering».

– Han forsvarer prisen, er den krystallklare dommen fra Bisgaard Sundet.

– Ser du på tallene hans er de gode nok til det. Han har bevist i Bundesliga og Champions League at han kan levere uke inn, uke ut. Jeg er overrasket over at Bayern München, Real Madrid og Barcelona ikke er mer «på». For meg virker det derfor som at han er klar på at han vil til England, sier kommentatoren.

les også Bisgaard Sundet om Chelsea-prosjektet: – Får det beste du kan hente fra Tyskland

For Manchester Uniteds del er det den perfekte signeringen, sier han. Ikke bare fordi han leverer målpoeng, men fordi han er «den nye superstjernen».

Sancho kan denne sesongen vise til 20 scoringer og like mange målgivende pasninger på 44 kamper. I tillegg har han etablert seg som fast inventar i den engelske landslagstroppen.

– Det å bygge laget rundt den neste, britiske superstjernen ser bra ut for Manchester United. For å bruke et amerikansk uttrykk så er han en «franchise-spiller». Det er kjempeviktig for en klubb som Manchester United å knytte seg til en som ham når de skal ta det neste steget.

– Og for å få de beste må du være villig til å betale, slår Bisgaard Sundet fast.

MISTER LAGKAMERATEN? Jadon Sancho, her sammen med Erling Braut Haaland. Foto: Bernd Thissen / DPA POOL

«Prestisjesignering»

Jan Åge Fjørtoft mener Borussia Dortmund er i en posisjon hvor de «må» selge.

– Manchester United har flere fordeler her. At spilleren vil vekk er det ene. Det andre er at de forhandler med klubben som har tapt enormt med penger på pandemien. Signal Iduna Park tar 81 000 tilskuere. Altså, det er bare å begynne å regne på det, sier han.

– De får en enorm opptur om de får han. Han er sommerens heteste objekt. Og alt tyder på at de får han. Jeg tror Sancho blir Manchester United-spiller, sier Fjørtoft.

les også Fjørtoft ut mot Gullballen-avlysningen: – Helt håpløst

Dersom overgangen går i boks, mener Fjørtoft at det er en enorm «prestisjesignering» for Solskjær & co.

– I tillegg til navnet så er han en som kan få fansen opp av stolen, en som kan utfordre, som fansen elsker å se. En som, med en gang han får ballen, gjør at det blir farlig. Han er rask, kan vise til scoringer og assists. Det gjør han naturligvis veldig verdifull.

Publisert: 27.07.20 kl. 14:40

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 38 32 3 3 85 – 33 52 99 2 Manchester City FC 38 26 3 9 102 – 35 67 81 3 Manchester United FC 38 18 12 8 66 – 36 30 66 4 Chelsea 38 20 6 12 69 – 54 15 66 5 Leicester City FC 38 18 8 12 67 – 41 26 62 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser