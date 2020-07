FULL FEST: Glimt-jubel etter 3–1 over Molde. Sondre Brunstad Fet (f.v.), Aasmund Bjørkan (bak), Patrick Berg, Brede Moe, Sammy Skytte, Fredrik Bjørkan, Jonas Kolstad, Jens Petter Hauge og Marius Lode løper over Aspmyras kunstgress i lykkerus. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Nordnorsk dominans: Forbildene er Eggen og Liverpool

De er ustoppelige siden seriestart. Bodø/Glimt har ti seire på rad i Eliteserien. Tromsø har fem på rad i OBOS-ligaen. Og hatet mellom naboene i nord har snudd til lengsel og beundring.

Nå nettopp

I Tromsø lurer de på hva de kan lære av Glimt. Og Glimt har lært av Rosenborgs legendariske trener Nils Arne Eggen, og beundrer Jürgen Klopps Liverpool. Det forteller Aasmund Bjørkan. En av arkitektene bak norsk fotballs ferske superlag.

Kanskje er det den imponerende poengfangsten som har roet gemyttene. Totalt 45 poeng av 45 mulige. Men klubblegenden Ørjan Berg (leder av barne- og ungdomsavdelingen i Glimt) sier det akkurat som han føler dét:

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Jeg håper Tromsø rykker rett opp, fordi vi må ha tilbake «Slaget om Nord-Norge». Norsk fotball trenger det.

Uansett blir det ikke før neste år. Kanskje med Bodø/Glimt som regjerende seriemester, og Tromsø som nyopprykket fra 1. divisjon (nivå to). Det ser unektelig lovende ut. Ti seire siden seriestart er tangering av den 68 år gamle rekorden til Fredrikstad. Torsdag venter Stabæk på Nadderud. Tromsø har aldri opplevd maken til sesongstart siden de debuterte på toppnivå i 1986. Neste match er mot Stjørdals-Blink (fredag) hjemme på Alfheim.

les også Rushfeldt om ny TIL-trener: – Kravet er opprykk på første forsøk

– Jeg synes det er artig med Glimt, samtidig som det er kjipt at vi er i 1. divisjon. Det som skjer i Bodø er imponerende. Hva kan vi lære av dem? Åpenbart må det være noe de har gjort riktig over flere år, sier Gaute Helstrup, Tromsøs ferske trener som erstattet Simo Valakari etter fjorårets smertefulle nedrykk fra Eliteserien.

I nord er det ulike veier til suksess. Tromsø har skaffet seg defensiv trygghet og har bare sluppet inn ett mål på fem kamper. Glimt på sin side har herjet med motstanderne. I gjennomsnitt har de scoret 3,8 mål per kamp.

KLEMMER TIL: Gaute Helstrup takker TIL-profilen Simen Wangberg etter at Strømmen er slått i en seriekamp (1–0) tidligere i år. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Tidligere landslagback Tom Høgli har spilt både for Glimt og TIL. Nå banker hjertet for begge.

– Dette er to lag som imponerer i hver sin liga, vel og merke. Men jeg har kjærlighet til dem begge. Glimt er Norges beste lag med klar margin. TIL er solid. Det er harmonisk og det skjer med Helstrups inkluderende lederstil, sier Tom Høgli (samfunnskontakt i TIL).

les også Mini om Glimt-kvartettens ekstreme tall: – Hele Norge blir glad

Sportslig leder Aasmund Bjørkan vet kanskje best av alle hva den eventyrlige suksessen skyldes. Han har sett spiller etter spiller blomstre de siste årene, og drar utviklingen til midtbanespillerne Ulrik Saltnes og Patrick Berg, som et dokumentert eksempel.

– Berg og Saltnes har gått fra å være passelig god til å bli noen av de beste i Eliteserien. De har tatt voldsomme steg. Evnen til å løpe fort og mye er kolossalt forbedret viser GPS-målinger vi har gjort, sier Aasmund Bjørkan.

les også 18 serieledere som aldri har vunnet serien

Han medgir at han selv har hentet mye inspirasjon fra det Nils Arne Eggen gjorde med RBK under storhetstiden, og som ble satt i system av spillende trener Trond Sollied, da han farget Glimt med sine «rosenborgske» ideer på 90-tallet.

– Jeg er inspirert av Eggens teorier. Men Kjetil Knutsen (hovedtrener) ser mye på hva som har gjort Liverpool så god de siste årene, og er sterk beundrer av dem, sier Aasmund Bjørkan.

Ørjan Berg (far til Patrick Berg) førte et utviklingsdokumenet i pennen for ti år siden. Han er veldig opptatt av veien videre for nordnorsk fotballs flaggskip.

– Det holder ikke bare å skrive et dokument. Du må utvikle det, og ta neste steg. Bodø/Glimt og norsk klubbfotball er ikke akkurat verdens beste, så hvorfor ikke prøve å bli det, sier Ørjan Berg.

PS! Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 30.07.20 kl. 15:26

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 10 10 0 0 38 – 11 27 30 2 Molde 11 9 1 1 33 – 11 22 28 3 Odd 11 6 1 4 18 – 13 5 19 4 Vålerenga 11 5 4 2 14 – 14 0 19 5 Stabæk 10 4 4 2 13 – 12 1 16 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser