Glimt herjet med LSK – Layouni scoret tre

(Bodø/Glimt - LSK 4–0) Amor Layouni (26) og Håkon Evjen (19) herjet for Bodø/Glimt da bortesvake Lillestrøm gikk på en ny smell.

Hjemmelaget var effektive i første omgang, og «alt» gikk inn. Tre avslutninger på mål og tre scoringer. Brutalt for Lillestrøm, som også skapte et par sjanser, men de ble straffet hardt for defensivt slurv.

Layouni plasserte den første scoringen med høyrebeinet oppe i hjørnet til venstre for keeper i det 14. minutt.

Svenske Layouni misbrukte en stor sjanse da han headet utenfor fra kloss hold før halvtimen var spilt, men så skapte LSK et par store sjanser.

Alex Dyer og Thomas Lehne Olsen kunne ha utlignet. Men så satt den igjen i motsatt ende. Geir André Herrem ble nesten revet ned av Simen Rafn, men holdt seg på bena og plasserte ballen behersket forbi Marko Maric i LSK-målet.

Da var det spilt 33 minutter, og like før pause kom nummer tre. Håkon Evjen spilte en stor kamp, og det han gjorde i forarbeidet til 3–0 var lekkert. 19-åringen satte fart på midtbanen, og løp fra alle før han serverte til Layouni.

Denne gangen avsluttet svensken med venstrebeinet.

Glimt hadde full kontroll i andre omgang, og Layouni fikk sitt hat trick da han plukket opp en retur etter at Philip Zinckernagel hadde dundret ballen i stolpen. Layouni driblet elegant bort et par mann og trillet inn 4–0.

Lillestrøm har en svak bortestatistikk i Eliteserien, og på kunstgress er det bare 2–1 mot Tromsø i fjor, og 1–0 mot Sogndal i 2017 som har endt med seier for «kanarifuglene» siden Bodø/Glimt ble slått 3–0 på Aspmyra i oktober 2015.

– Kampen er jo kjørt mer eller mindre med 3–0 til pause. Så kommer 4–0 ganske tidlig, og da er det tungt. En svak kamp for vår del. I perioder er det ok i første omgang. Etter det går vi i oppløsning, og fungerer ikke skikkelig, oppsummerte LSK-kaptein Frode Kippe til Eurosport.

