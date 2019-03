DOMINANTE: Rune Almenning Jarstein (til venstre), Andreas Granqvist og Joshua King tar alle en plass på laget i VGs felleslandslag mellom Norge og Sverige. Foto: BJØRN S. DELEBEKK og PA

VGs «unionlandslag»: De 11 beste fra Norge og Sverige

Med timer igjen til EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Sverige har vi plukket ut selve drømmelaget: Her er de 11 sterkeste individualistene i fotballnaboenes landslagstropper.

Spillesystemet er likt, fotballfilosofien i stor grad den samme, trenerne beskriver seg som gode venner. Fra de svært sammenlignbare fotballkollektivene Norge og Sverige har VG plukket ut disse 11.

Enig eller uenig i VGs utvalgte? Si din mening i kommentarfeltet!

«Unionlandslaget» måtte bli 4–4–2, akkurat slik landslagssjefene Lars Lagerbäck (Norge) og Janne Andersson (Sverige) sender ut sine utvalgte på Ullevaal tirsdag kveld.

Bare spillere som har vært en del av troppene til Norge og Sverige til kampene mot Romania og Spania og hverandre har vært vurdert som aktuelle til VGs toppede, svensknorske ellever.

LAGET:

Keeper: Rune Almenning Jarstein (34), Norge

Norges beste spiller mot Spania velges i hard konkurranse med svenskenes halvt danske keeper Robin Olsen. Begge spiller i sterke ligaer, Olsen i en enda bedre klubb (Champions League-semifinalist for ett år siden, i sluttspillet i år), men Jarsteins stabilitet prioriteres. Olsen har vært opp og ned i Roma; en sterk høst ble avløst av et svakere 2019 så langt. Jevnt.

Høyreback: Omar Elabdellaoui (27), Norge

Skadeplaget 2019, men på vei tilbake. Veldig god på høsten for Norges landslag i fjor og får plassen målt mot Sveriges høyreback i en årrekke, Celtics Mikael Lustig. Fikk litt trøbbel mot Spania (hvem gjør ikke?), men har svært gode offensive kvaliteter og fine basisferdigheter.

Midtstopper: Andreas Granqvist (33), Sverige

Svensk fotballs «Landsfader». Under VM-suksessen i Russland var midtstopperen kaptein, stjerne, samlingspunkt og til og med toppscorer. «Trappet ned» ved å gå til Superettan-klubben Helsingborg etter VM, men beholdt både plass og status på landslaget, samtidig som han spilte Skåne-klubben opp igjen i Allsvenskan.

FLYR INN: Kristoffer Vassbakk Ajer prøver seg mot David De Gea i Spania-målet lørdag. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Midtstopper: Kristoffer Vassbakk Ajer (20), Norge

Sveriges mannefall på midtstopperplass inn mot Norge-kampen åpner for den tidligere Start-spilleren. Kan uansett bli en topp, internasjonal stopper med sin fysikk, størrelse, duellkraft og evne til å ta med ballen fremover. Gjør stort sett smarte valg, svært moden som fotballspiller for alderen.

Venstreback: Ludwig Augustinsson (24), Sverige

Topptrent turboback med godt venstreben. Nøkkelrolle i Ståle Solbakkens FC København før han ble solgt til Werder Bremen. Der er svensken inne i sitt andre år, og er tett på å ha spilt hvert eneste minutt i Bundesliga denne sesongen. Sterkt VM i fjor for Sverige.

Høyre midtbane: Viktor Claesson (27), Sverige

I russiske Krasnodar, der han er god venn med norske Stefan Strandberg, har han utviklet seg til å bli en av Sveriges absolutt beste fotballspillere. God og veltrent kombinasjonsspiller som lister seg inn i mellomrommet. Kan spille både midtbane og som en av to spisser i 4–4–2, men foretrekker å ligge med utgangsposisjon på kanten med mulighet til å bevege seg inn sentralt for å være involvert.

SVENSKTOPPAR: Albin Ekdal (til høyre) og Viktor Claesson (i midten). Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sentral midtbane: Albin Ekdal (29), Sverige

Har bodd i utlandet (mest Italia) hele sitt voksne fotballiv og leverer meget godt i Sampdoria nå. Fint driv med ball, tatt en mer tilbaketrukket midtbanerolle i klubblaget. Skadet i kampen mot Romania, men er i troppen og håper å spille igjen mot Norge på Ullevaal. Da vil du garantert legge merke til ham.

Sentral midtbane: Ole Kristian Selnæs (24), Norge

Utfordres av spennende Kristoffer Olsson (23, Krasnodar), men kaprer plassen på bakgrunn av å ha levert stabilt godt på høyt europeisk liganivå i Frankrike gjennom kalenderåret 2018. Norges beste spiller på høsten skiftet til kinesisk fotball, uten at han så drastisk mye dårligere ut i kvalikåpningen mot Spania. Blikk, forståelse og pasningsfot av høy skandinavisk format.

Venstre midtbane: Emil Forsberg (27), Sverige

Etter et par sterke sesonger i RB Leipzig har ikke det siste snaue året blitt som ønsket for mannen som arvet Sveriges 10'ertrøye etter Zlatan Ibrahimovic. Først trodde de fleste at han skulle forlate sin tyske klubb etter VM, men Forsberg ble værende, og siden har han slitt med skader. På gang igjen nå etter å ha vært ute siden oktober. Forsberg spiller ikke mot Norge. Aftonbladet meldte først at han forlot den svenske leiren i protest etter Romania-kampen. Søndag meldte det svenske landslaget at han er på vei tilbake Tyskland, der han spiller til daglig, fordi han er skadet.

Angrep: Marcus Berg (32), Sverige

Ikke scorer han mål, ikke spiller han i en god liga, han ser ikke spesielt god ut, og han er definitivt ikke ung og lovende. Men 32-åringen fra klubben Al-Ain tilhørende i Forente arabiske emirater vrakes tilsynelatende aldri fra Janne Anderssons svenske landslag og tar også en plass her. Oppspillspunkt og løpetøffing.

Angrep: Joshua King (27), Norge

Trolig den aller beste spissen av aktive landslagsspillere i Skandinavia. Leverer jevnt godt i Premier League, scorer på straffe med sikkerhet og selvfølgelighet på keepergiganten David De Gea på mektige Mestalla lørdag. Fart, styrke, ballkontroll og målteft.

