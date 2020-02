UVÆR I ENGLAND: Stormen Ciara treffer den engelske kysten i East Sussex. Foto: Andrew Matthews / PA Wire

Værkaos stopper idretter i Europa: Premier League-kamp utsatt

Stormene «Sabine» og «Ciara» skaper kaos for fotballkamper i Europa og nå er Manchester City og West Ham avlyst. Nå renner det inn med avlysninger i flere idretter og nordmenn er også berørt.

Oppdatert nå nettopp

Alle kamper i Nederland avlyst som følge av uværet i Europa. Og en Bundesliga-kamp er avlyst i Tyskland.

Og en rekke idretter meldes nå berørt også i England. Manchester Evening News melder at politiet ber folk holde seg innendørs i byen.

Og Manchester City melder selv nå på twitter, rett over klokken 12, at kampen mot West Ham er avlyst i dag. Det er ikke sikkert når denne kampen blir spilt.

Forelæbig går Sheffield United- Bournemouth etter planen kl 15.00. Den kampen kan du følge direkte her.

Allerede i går kveld var det klart at hopprennet i tyske Willingen ikke ble ansett som sikkert nok å gjennomføre. Dermed kunne ikke Marius Lindvik følge opp 2. plassen fra lørdagens renn.

Politiet der kunne ikke garantere for sikkerheten til publikum, meldte Det internasjonale skiforbundet.

INGEN KAMP: Det blir ikke kamp for Sergio Aguero og de andre Manchester City-spillerne søndag på grunn av uværet. Foto: BEN STANSALL / AFP

I England er nå både rugbykamper og kvinnenes Merseyside-derby mellom Everton og Liverpool samt lokaloppgjøret i London, Arsenal og Tottenham nå avlyst skriver BBC.

Skottland og England skulle møttes søndag i kvinnens Six Nations, men det blir det ikke noe av. Kampen er utsatt.

– Sikkerheten til reisende fans, spillere og staben på stadion hadde vår prioritet. Det er nå diskusjoner rundt det å omberamme kampen, heter det i en uttalelse fra Det skotske rugbyforbundet.

I formiddag ble det klart at Bundesliga-oppgjøret mellom Borussia Mönchengladbach og Köln har blitt avlyst på grunn av stormen «Sabine». Det bekreftes begge klubbene på sine nettsider.

Gladbach varslet lørdag at det var en reell fare for at kampen ble avlyst på grunn av værforholdene i Tyskland, Rhein-derbyet skulle egentlig starte klokken 14.30, men Gladbach har, etter lange diskusjoner med flere nødetater og den tyske ligaen bestemt seg for å avlyse kampen. Det skriver Der Spiegel.

Også i Norge er det nå et slit med utævert , som her i Oslo:

Konklusjonen var at de ikke kunne gi garantier for en trygg hjemreise for supporterne. Ifølge meldingene skal stormen være på sitt verste fra klokken 17.30 og utover kvelden.

Værforholdene i Tyskland skaper trøbbel for flere idretter. Også søndagens hopprenn i Willingen har blitt avlyst.

Men uværet holder seg imidlertid ikke bare til Tyskland. Været skaper trøbbel flere steder i Europa - også for norske fotballprofiler.

AZ Alkmaar, med Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø på laget, opplyser på sine nettsider at kampen deres blir utsatt på grunn av uværet Ciara. Alle søndagskampene i den nederlandske æresdivisjon.

I tillegg opplyser den belgiske klubben Genk, som har Mats Møller Dæhli og Kristian Thorstvedt på laget, at deres kamp mot Royal Antwerpen og Simen Juklerød er utsatt. Den er flyttet til torsdag 13. februar.

Toppkampen i Bundesliga mellom Bayern München og RB Lepzig forventes å bli spilt som planlagt.

Publisert: 09.02.20 kl. 12:06 Oppdatert: 09.02.20 kl. 12:31

