Alli etter dramatisk Spurs-avansement: – Vi fortjener et trofé

(Tottenham – Southampton 3-2) Southampton snudde 0-1 til 2-1 – før Tottenham snudde kampen tilbake til sitt favør. Det betyr at Spurs er videre til FA-cupens femte runde.

Avgjørelsen falt med omtrent fem minutter igjen av omkampen i FA-cupens fjerde runde mellom Tottenham og Southampton.

Son ble spilt alene med keeper, rundet Angus Gunn, men gikk i bakken før han kunne sette ballen i det åpne målet. Dommerne pekte på krittmerket, VAR godkjente avgjørelsen, og fra 11 meter var sørkoreaneren som ble felt, sikker som banken.

Son jublet hemningsløst for 3-2 sammen med hjemmefansen til stede i Spurs’ storstue, og litt senere kunne laget også juble for avansement i FA-cupen.

– Det sier litt om karakteren vi har, sier Dele Alli ifølge BBC om snuoperasjonen.

DUO: Dele Alli sammen med Spurs-manager José Mourinho. Foto: Ian Walton / AP

– Vi er og har vært et av verdens beste lag i årene vi har vært sammen, og vi fortjener et trofé. Men ingen kommer til å gi det til oss. Vi må fortsette å jobbe, ikke bare for oss selv, men også for fansen, sier Alli.

I FA-cupens femte runde møter Tottenham Norwich på hjemmebane. Forrige gang klubben gikk helt til topps i turneringen, viste kalenderen år 1991. Det er også forrige gang London-laget vant en stor turnering (liga, europeisk cup, FA-cup).

FAKTABOKS: SLIK SPILLES 5. RUNDE Chelsea - Liverpool Derby - Manchester United Leicester - Birmingham Portsmouth - Arsenal Reading - Sheffield United Sheffield Wednesday - Manchester City Tottenham - Norwich West Bromwich - Newcastle Kampene spilles i uken som begynner med mandag 2. mars. Kampene spilles i midtuken.

Det var også Tottenham som åpnet kampen best på eget gress, riktignok med hjelp fra bortelagets Jack Stephens. Sistnevnte sto på feil sted til feil tid da Tanguy Ndombele skjøt fra like utenfor sekstenmeteren – og satte egen keeper ut av spill.

Bortelaget kom tilbake, utlignet ved Shane Long og tok føringen etter en scoring av formspiller Danny Ings, og med under 20 minutter igjen på kampuret, øynet bortelaget håp om avansement.

Det tok imidlertid ikke lang tid før utligningen satt. Lucas Moura, kanskje banens beste, prikket ballen i hjørne fra 16 meter på pasning fra Dele Alli, som kom inn fra benken og viste frem en rekke lekre detaljer. Og så var kampen igjen snudd da Son scoret på sin straffe.

