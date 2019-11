KAN FÅ HVILE: Anthony Martial (t.v.) er en av stjernene som trolig ikke blir med på den lange Europa League-turen til Kasakhstan i desember. Foto: PETER POWELL / EPA

Solskjær tok grep for å skjerme stjerner fra reisemareritt

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) overrasket med et sterkere lag enn forventet i torsdagens Europa League-kamp. Nå kan flere stjerner slippe stor reisebelastning på grunn av avansement fra gruppespillet.

Takket være 3–0-seieren over Partizan torsdag kveld er Manchester United sikret en plass i utslagsrundene i turneringen til våren. Den oppløftende prestasjonen var godt hjulpet av at Solskjær stilte med nærmest toppet lag, i motsetning til det han har gjort i de foregående Europa League-kampene.

Til tross for at han senest i helgen innrømmet at enkelte spillere kanskje var slitne på grunn av for mange kamper, gjorde Solskjær bare fire endringer fra helgens lag i Premier League. De fremste nøkkelspillerne – Harry Maguire, Scott McTominay, Marcus Rashford og Anthony Martial – spilte alle fra start.

Etter kampen bekrefter Solskjær at han tok avgjørelsen fordi han ønsket å unngå et scenario der han ble nødt til å sende en full tropp på den nesten 10.000 kilometer lange reisen til og fra kasakhstanske Nur-Sultan for å gjeste Astana den 28. november.

– Det var definitivt noe jeg hadde i bakhodet. Vi ønsket å sikre avansementet så raskt som mulig, for den lange turen til Kasakhstan er ikke en tur du har lyst til å reise på og tenke at «vi må vinne, vi må vinne», sier Solskjær til VG etter kampen du kan se høydepunktene fra her:

– Nå kan vi få muligheten til å hvile noen spillere, sier Solskjær, som påpeker at United har et tøft kampprogram etter at de kommer hjem fra den lange reisen i øst.

– Da skal vi møte Aston Villa, Tottenham og Manchester City på samme uke. Så dette var viktig, sier nordmannen, som lo da en britisk journalist spøkefullt spurte om pressen også kunne få droppe Kasakhstan-turen.

– Det bestemmer dere selv. Jeg kan garantere at jeg kommer, sier en humørfylt Solskjær etter en av sesongens mest overbevisende offensive prestasjoner.

United har også vært solide defensivt i Europa League, som det eneste laget i turneringen som fortsatt ikke har sluppet inn mål etter fire kamper.

Neste kamp for Solskjær & Co er hjemme mot Brighton i Premier League på søndag. Deretter venter en to ukers landslagspause.

Publisert: 08.11.19 kl. 08:43







