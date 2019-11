Stig Inge Bjørnebye slutter på dagen: – Jeg hadde ingen tanke om å fortsette

Stig Inge Bjørnebye (49) slutter som sportslig leder i Rosenborg. Bjørnebye forklarer at han går fra jobben frivillig.

– Fem år i en så intens jobb som dette er nok, sier Bjørnebye, som stilte i hvit musikkbandtrøye og vest på en pressekonferanse på Lerkendal torsdag morgen.

– Familien min som har fulgt meg gjennom disse fem årene synes at det er en ålreit tanke å få meg tilbake på noen arenaer, legger han til.

«Stig Inge Bjørnebye har meddelt styret i Rosenborg at han ikke ønsker en ny periode som sportslig leder i klubben. Kontrakten hans løper til mars 2021, men klubben og Stig Inge er enige om at det er lite hensiktsmessig å jobbe «på oppsigelse» i en slik funksjon. Han slutter derfor på dagen», heter det i meldingen.

– Jeg er ikke tuppa ut, jeg kommer tilbake på mandag og jeg kommer tilbake til neste kamp. Jeg har fått noen utrolige emosjonelle og profesjonelle relasjoner i hele klubben, beskriver hovedpersonen.

49-åringen sier at han meddelte nyheten til spillerne torsdag morgen.

– Jeg synes det er vanskelig, men det var fint å se deres reaksjon. Jeg blir møtt med forståelse, sier han.

Rosenborg-direktør Tove Moe Dyrhaug sier Bjørnebyes jobb inntil videre blir håndtert av interne ressurser. Rune Bratseth (58) – som i dag er styremedlem i Rosenborg – var sportsdirektør i klubben fra 1994 til 2008. Han svarer slik på VGs spørsmål om han er aktuell for et comeback som sportssjef på Brakka:

– Nei!!

– Hadde ikke rett motivasjon

Bjørnebye understreker at han slutter helt frivillig, og han beskriver det hele som en konfliktfri og udramatisk prosess.

– Jeg hadde ikke rett motivasjon. Jeg hadde ingen tanke om å fortsette etter at kontrakten min gikk ut, begrunner han i denne videoen:

Bjørnebye har vært sportslig leder i Rosenborg siden mars 2015, da han signerte en midlertidig arbeidsavtale for seks år, til mars 2021.

VG har tidligere meldt at RBK må ut med én årslønn, rundt to millioner kroner, hvis Rosenborg sier opp Bjørnebye med umiddelbar virkning.

På spørsmål om han får «sluttpakke» svarer Bjørnebye:

– Alle eventuelle utganger står i kontrakten, men det er et forhold mellom meg og klubben.

Fotballederen innrømmer at det var vanskelig da hans tidligere kollega Kåre Ingebrigtsen havnet i rettssak med Rosenborg på nyåret.

– Tanken på og det som skjedde under rettssaken med Kåre var ubehagelig. Det var fælt at vi havnet i en sånn situasjon. Det var en tung opplevelse. Vi var et sterkt kollegium, og når en sånn konflikt havner i retter, så kjente jeg at det var litt tungt, sier Bjørnebye, som senere la til at han egentlige drives av å oppsøke ting som ikke er så behagelig.

Den avtroppende RBK-lederen fikk også spørsmål om han hadde oppnådd det han ønsket i klubben.

– Nei, jeg ønsket å komme til Champions League, så det har jeg ikke oppnådd.

les også NFF med ulike krav til Haaland og Ødegaard

Den tidligere Start-treneren har i likhet med klubben vært gjennom en tøff sesong. I sommer forlangte supporterklubben Kjernen at Bjørnebye måtte gå fordi det angivelig «stinker» av jobben han har gjort i Trondheim.

Men RBK har også hatt betydelig sportslig suksess i Bjørnebyes periode. Klubben har vunnet fire seriegull og tre cuptitler de siste fem sesongene. I tillegg har RBK kvalifisert seg for fire av fem mulige gruppespill i europaligaen.

Stig Inge Bjørnebye * Alder: 49 år (født 11. desember 1969 i Elverum) * Klubber som aktiv spiller: Elverum, Strømmen, Kongsvinger, Rosenborg, Liverpool, Brøndby og Blackburn. * Klubber som trener: Assistenttrener for Norges A-landslag (2003-2006), hovedtrener i Start (2006-2007). * Sportslig leder i Rosenborg fra 2015 til 2019. * Landskamper/mål: 75/1 * Aktuell: Ga seg torsdag som sportslig leder i Rosenborg med umiddelbar virkning.

RBK opplyser at klubben har bedt om at Bjørnebye fortsetter som representant for Rosenborg i den europeiske klubbforeningen ECA. Det har han stilt seg positiv til.

