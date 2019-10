King nesten på Solskjær-nivå: – Han er ekstrem

ULLEVAAL (VG) (Norge – Spania 1–1) Han var ingen typisk målscorer før han plutselig ble det i Premier League. Nå øyner Joshua King (27) den norske målrekorden og holder nesten Ole Gunnar Solskjærs landslagsskjema.

Han scoret bare mot Malta og Kypros gjennom sine fire første sesonger på landslaget, nå setter Joshua King ballen bak de fleste – som for eksempel verdens dyreste keeper Kepa Arrizabalaga.

Chelsea-målvakten så ikke ut som 800 millioner kroner da han lå feil i hjørne på Ullevaal-gresset etter at King trippet sine fem steg fire minutter på overtid og straffetrillet inn 1–1-scoringen for Norge mot gruppefavoritten lørdag kveld.

Det var samtidig 27-åringens 16. landslagsmål på 43 kamper. King er i en ålreit posisjon for å ta igjen norske storscorere som John Carew (24 landslagsmål), Tore André Flo og Ole Gunnar Solskjær (23), Gunnar Thoresen (22), Steffen Iversen (21) og Jan Åge Fjørtoft (20).

– Det er fullt mulig. Han er ekstrem, og vi er heldig som har ham på laget. Vi må bare nyte det og fôre ham med så mange baller som mulig, sier banens beste om dagens mann – altså Martin Ødegaard om Joshua King.

Bournemouth-angriperen fikk tilnavnet «Iceman» av lagkameratene for måten han sikret det uhyre viktige poenget i EM-kvalifiseringen. Og Norges «Top Gun» har skutt inn 12 fulltreffere på sine 22 siste landskamper, et snitt som er bedre enn 0,5 per kamp.

Han ligger omtrent an som Ole Gunnar Solskjær gjorde i sin tid som landslagsspiller. Den nåværende Manchester United-manageren endte altså på 23 Norge-mål, men trengte bare 40 kamper for å nå 16 mål, altså tre kamper raskere enn King.

Men lørdagens overtidshelt er godt foran typer som Carew (scoret mål nummer 16 i kamp 63), Iversen (69 kamper) og Fjørtoft (56). Men Tore André Flo er han langt unna. Spissen i Drillos storhetstid satte sitt 16. (og 17.) Norge-mål allerede i landskamp 35.

Debut under Drillo

Drillo var for øvrig også sjefen som ga King A-landslagsdebuten, og det spørs om alle så for seg hans nåværende fasit da det skjedde for syv år siden. Da ble King mer sett på som en ving i Drillos 4–5–1.

– Selv om jeg er svært stolt av å være så høyt på adelskalenderen, så gleder det meg veldig at vi har en spiss som nærmer seg oss. For en målfarlig spiss er helt avgjørende for landslaget vårt, melder Jan Åge Fjørtoft til VG natt til søndag.

FEIRET ETT POENG: Martin Ødegaard, Joshua King og Bjørn Maars Johnsen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk/ VG

Den tidligere landslagskapteinen – som kunne hatt 21 landslagsmål om han ikke hadde fått «ha deg vekk!» som svar av Kjetil Rekdal en gang han spurte om å få overta en straffe i kamp – har også sett endringene hos King.

– Det som imponerer meg mest de siste årene er at han har knekt «målkoden». Løpene og avgjørelsene han tar ut på banen nå er mer rettet mot å score, mener Fjørtoft, som påpeker at skadene fra tidligere år gjorde at King ble satt tilbake før det har løsnet, både i Premier League og for Norge.

Landslagsrekorden har Jørgen Juve fra «Bronselaget» med 33 mål på bare 45 kamper. Men det nærmer seg å være hundre år siden (spilte 1928–1937).

King om Juve: – Fullt mulig

Om King er typen som setter seg mål til å gjøre kål på akkurat den, svarer han:

– Ja og nei. Jeg har alltid lyst til å være nummer én, det vil alltid komme noen nye som overtar en rekord. Før Bolt var det noen andre som var verdens raskeste, så kom ham, og hvem vet når noen tar Bolt sin rekord? Det samme med scoringer. Holder jeg meg frisk de neste fem årene, skal det være fullt mulig, sier Joshua King til VG.

Jan Åge Fjørtoft tror at King i så fall er avhengig av et hat trick eller to.

– Det er mulig. Han må unngå skader, spille og score regelmessig på klubblag for å beholde form og rytme, og være sulten på neste scoring hele tiden. Aldri slakke på dette kravet, sier Fjørtoft.

PS! Totalt har Joshua King 15 spillere foran seg på adelskalenderen over mål for det norske A-landslaget. Med sitt 16. mål utlignet han John Arne Riise.

