VIKTIG SEIER: Molde satte press på Bodø/Glimt med hjemmeseier mot Haugesund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

To raske mål sendte Molde et nytt steg mot seriegull

MOLDE (VG) (Molde – Haugesund 3-1) Molde stanget lenge mot bortesterke Haugesund, men to mål på ett minutt og 32 sekunder 20 minutter før full tid sikret tre svært viktige poeng i gullkampen.

Jørgen Ryggvik Karlsen

Oppdatert nå nettopp







Med tre nye poeng har Molde 56 poeng etter at 25 av 30 kamper er spilt, og med det er laget åtte poeng foran Bodø/Glimt (48 poeng), som riktignok har én kamp mindre spilt. Samtidig tapte Odd (45 poeng) hele 1–4 borte mot Ranheim.

Alt om kveldens runde i Eliteserien finner du her!

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Etter 36 meget sjansefattige minutter preget av flere upresise pasninger, hvor ingen av lagene klarte å spille seg frem til de store målsjansene, ble et glissent publikum på Aker Stadion presentert noen innholdsrike minutter.

Først headet en god Etzaz Hussain hjemmelaget i ledelsen etter å ha løpt seg fri inne i feltet på det presise frisparket fra Fredrik Aursnes.

Fem minutter senere burde Molde muligens vært redusert til ti mann da Eirik Hestad var altfor sen i en takling og klippet ned Sondre Tronstad. Dommer Ola Hobber Nilsen dro frem det gule kortet, men Eurosports eksperter mener det kunne vært en annen farge på kortet.

– Du store, den er fæl. Jeg synes absolutt at den er på grensen, sa Eurosport-ekspert Bernt Hulsker i Fotball Direkte på Eurosport da han så taklingen i reprise.

«Årets mål»-kandidat fra «Micke» Karlsen da Ranheim herjet med Odd:

Omdiskutert utligning

Rett før hvilen kom Hobber Nilsen i begivenhetenes sentrum igjen nok en gang.

Martin Samuelsen lå helt på offsidegrensen, Molde ropte på offside, men Hobber Nilsen lot spillet gå og Samuelsen tok meg seg ballen inn i sekstenmeteren.

Den innleide angriperen skaffet corner til gjestene, og på den ble det også utligning.

Haugesund-kaptein Christian Grindheim stusset ballen videre fra første stolpe, ballen traff Pascal Gregor i brystet og endte bak en utspilt Andreas Linde i MFK-buret til 1–1.

To mål på to minutter

Etter sidebytte tok Molde grep om kampbildet og presset et lavtliggende Haugesund lavere og lavere i banen. 20 minutter før slutt fikk de uttelling.

Kristoffer Haugen driblet seg inn i gjestenes sekstenmeter på venstresiden før han fant Hussain inne i feltet. Målscoreren fikk kranglet inn sitt andre mål for kvelden og sendte Molde tilbake i ledelsen.

Publikum på Aker Stadion hadde så vidt rukket å finne plassen igjen før Ohi Omojiuanfo avgjorde kampen.

Bare ett minutt og 32 sekunder etter at Hussain ble tomålsscorer, satte Ohi inn 3–1. En offensiv Haugen slo et perfekt innlegg mot angriperen på bakre stolpe, og der kunne han enkelt sette inn sitt 13. mål for sesongen.

Dermed endte det 3-1 mot Haugesund og nå kan Molde med en sterk sesongavslutning tangere poengrekorden i Eliteserien.

Da Ole Gunnar Solskjær ledet blåtrøyene til klubbens foreløpig siste seriegull i 2014, vant Molde overlegent Eliteserien med 71 poeng. Nå står de med 56 poeng etter 25 serierunder og 15 poeng igjen å spille for. Dermed kan de tangere sin fem år gamle rekord - riktignok dersom de vinner de fem gjenværende kampene av årets sesong.

Publisert: 20.10.19 kl. 19:54 Oppdatert: 20.10.19 kl. 20:21







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 25 17 5 3 57 – 24 33 56 2 Bodø/Glimt 24 14 6 4 54 – 34 20 48 3 Odd 25 13 6 6 39 – 32 7 45 4 Rosenborg 25 11 8 6 39 – 31 8 41 5 Viking 24 10 7 7 41 – 33 8 37 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om