Molde mot seriegull til tross for feilslått eksperiment: - Tenkt på dette lenge

MOLDE (VG) (Molde – Haugesund 3-1) Molde eksperimenterte hjemme mot Haugesund, men lyktes ikke. Så endret de formasjon og to mål på ett minutt og 32 sekunder, 20 minutter før slutt, sørget for tre svært viktige poeng i gullkampen.

Jørgen Ryggvik Karlsen

Oppdatert nå nettopp







– Vi har tenkt på dette lenge, men det har glidd så bra at vi ikke har gjort noe med det, sier Erling Moe til VG om eksperimentet.

For i stedet for å underholde publikum med 4–2–3–1 slik vi har sett Molde spille i veldig store deler av sesongen ønsket Moe og resten av trenerteamet å teste 4–4–2 søndag kveld.

Formasjonsendringen ble imidlertid ikke noen umiddelbar suksess for Moe, og ingen av lagene klarte å skape de store målsjansene i en sjansefattig førsteomgang ble preget av uvanlig mange unøyaktigheter.

– Vi ønsket å skape enda mer trykk i boksen deres med endringen, men sett i ettertid fant vi ikke rytmen vi ønsket og la om, og da synes jeg vi sprudler igjen.

– Så du tør å eksperimentere i gullkampen?

– Ja, jeg vet at det er gode fotballspillere. Noen ganger treffer man og andre ganger lyktes man ikke. I dag var det ikke optimalt, erkjenner han.

For etter å ha lagt om formasjon tilbake til 4–2–3–1 etter sidebytte tok Molde markant mer grep om kampen og produserte flere store målsjanser, og 20 minutter før slutt fikk de uttelling.

Først driblet Kristoffer Haugen seg inn i gjestenes sekstenmeter på venstresiden før han fant Etzaz Hussain inne i feltet som kranglet Molde tilbake i ledelsen.

Ett minutt og 32 sekunder senere fastsatte Ohi Omojiuanfo sluttresultatet da han enkelt bredsidet inn 3–1 i det tomme buret etter at blåtrøyene hadde utspilt Haugesund.

Fryktelig tam start

Men i førsteomgang var det Haugesund som i store deler styrte det som foregikk på et glissent Aker Stadion og det var lite som pekte mot tre poeng til hjemmelaget.

Likevel var det Molde som tok ledelsen da Hussain headet inn 1–0 etter å ha løpt seg fri inne i feltet fra et presist frispark fra Fredrik Aursnes.

– Det skjer ikke ofte, gliser Etzaz Hussain til VG rett etter kampslutt.

– Den første scoringen min i Eliteserien i 2011 var på hodet mot Haugesund, så det har gått noen år siden forrige hodescoring, fortsetter han.

Rett før hvilen fikk Haugesund imidlertid en fortjent utligning etter spillets gang, men den burde aldri vært godkjent.

Martin Samuelsen var nemlig noen centimeter i offside da han ble spilt gjennom, men dommer Ola Hobber Nilsen lot spillet gå og Samuelsen vant et hjørnespark for gjestene.

På det påfølgende hjørnesparket satte Pascal Gregor inn 1–1 da han ble truffet i brystet og utilsiktet brystet inn utligningen bak en utspilt Andreas Linde i MFK-buret.

SKUFFET: FKH-kaptein trodde virkelig Haugesund kunne forlenge den gode bortestatistikken til seks kamper uten bortetap ved sidebytte. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Men i andre omgang gikk altså Molde bort fra 4–2–2 til 4–2–3–1 og avgjorde kampen som kjent på svært på sekunder da Hussain ble tomålsscorer og Ohi satte sitt 13.mål for sesongen.

– Da sprakk hele ballongen, så det var litt surt, sier Haugesund-kaptein Christain Grindheim til VG, som likevel føler FKH likevel gjorde en solid prestasjon.

– Dette tapet er mer bittert enn de andre gangene vi har vært her tidligere. For i dag føler jeg at vi fikk spillet litt i vårt spor i første omgang og får de litt frustrerte. Men i andre omgang blir vi for passive og Molde tar mer og mer over, sier han.

Langt steg mot seriegull: - Vi er favoritter

Med tre nye poeng har Molde nå 56 poeng etter at 25 av 30 kamper er spilt og tok et nytt steg mot seriegull. Nå er laget åtte poeng foran Bodø/Glimt, riktignok med en kamp mer spilt.

– Det er helt klart gode muligheter og vi ser på oss som favoritter. Men vi skal stå på for å ta dette hjem, sier Kristoffer Haugen til VG.

– Det er opp til oss selv. Vi klarer å lese tabellen og ser at vi ligger godt an. Nå som vi nærmer oss slutten er det like viktig at vi klarer å holde fokus. Men vi er ikke dumme, vi er klar på hva vi ønsker, sier Moe om gullmulighetene.

Publisert: 20.10.19 kl. 19:54 Oppdatert: 20.10.19 kl. 22:38







