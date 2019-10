IMPONERTE: Ole Gunnar Solskjær overrasket med taktikken mot Jürgen Klopp og Liverpool – og traff. Men det holdt bare nesten til seier. Foto: OLI SCARFF / AFP

Solskjærs trekk hylles i pressen: – Fantastisk

MANCHESTER (VG) Taktikken til Ole Gunnar Solskjær (46) i kampen mot Liverpool omtales som et mulig vendepunkt for Manchester Uniteds sesong i engelske aviser dagen derpå.

Nå nettopp







Liverpool-manager Jürgen Klopp sørget for å stjele de fleste overskriftene etter 1–1-oppgjøret på Old Trafford: Først langet han ut mot VAR, før han sendte flere syrlige stikk til det han mente var en defensiv tilnærming av Solskjær og United.

Nordmannens plan mot Liverpool er imidlertid også noe det fokuseres på i britiske medier etter rivaloppgjøret, og ikke i negativ forstand: Solskjærs innovative 3–4–1–2-formasjon får mye ros av eksperter og journalister.

les også Her er kong Harald på Old Trafford

Den tidligere Manchester United-spilleren Danny Higginbotham skriver følgende i sin analysespalte i The Sun mandag:

– Det overrasket meg at Manchester United spilte med tre midtstoppere. Men du må gi Ole Gunnar Solskjær ære for avgjørelsen.

les også En god dag – men Solskjær fikk ingen nye svar

– Det som så ut som et risikabelt trekk på papiret, viste seg å være en fantastisk taktisk avgjørelse, skriver Higginbotham og legger til:

– Etter all kritikken Ole har fått, viste han tilpasningsdyktighet og taktisk teft til å treffe riktig ved en stor anledning. Greit, de slapp inn et sent mål, men Ole traff perfekt.

Hva han traff perfekt med? Solskjærs trebackslinje holdt Liverpools stjerneangripere i sjakk i store deler av kampen; vingbackene Aaron Wan-Bissaka og Ashley Young bidro med den nødvendige bredden i angrep; Fred og Scott McTominay kjempet hardt og godt på midtbanen; Andreas Pereira markerte Fabinho og fikk utfolde seg i sin foretrukne «tier-rolle»; og de bredtliggende, hurtige spissene Daniel James og Marcus Rashford utnyttet rommet back Liverpool-backene og tvang midtstopperne deres ut av posisjon.

les også Klopp refser United-stilen: – De forsvarer bare

1–0-målet, der James serverte Rashford fra høyrekanten, illustrerte Solskjærs taktikk på ypperlig vis.

– Solskjær fortjener anerkjennelse for å tilpasse seg taktisk til de spillerne han har med denne 3–5–2-formasjonen. Han lyktes bedre mot Liverpools backer enn noen andre har gjort, skriver den vanligvis Solskjær-kritiske Independent-kommentatoren Miguel Delaney.

– Dette kan være et vendepunkt for Solskjær, skriver The Times-kommentator Henry Winter, som mener det var «nok lovende tegn til å oppmuntre ham» før en rekke med fire strake bortekamper.

Solskjærs tidligere lagkamerat Darren Fletcher sa søndag kveld på BBC at prestasjonen mot Liverpool kan «kickstarte» Uniteds sesong, og mener også at nordmannen traff «perfekt».

– En avgjørelse som tilsier at han har en fremtid i Manchester United, skriver Manchester Evening News-journalist Tyrone Marshall.

les også Mourinho roser Solskjær: – Ville vært stolt

Solskjær fortalte etter kampslutt at han vurderer å fortsette med den nye taktikken, ettersom de har mange gode midtstoppere, fortrinnsvis Harry Maguire, Victor Lindelöf og Axel Tuanzebe, selv om sistnevnte måtte trekke seg fra startoppstillingen søndag etter å ha skadet seg under oppvarmingen.

– Det kan utvikle seg til noe, sier nordmannen, som kan se frem mot en roligere uke i avisspaltene etter å ha blitt offer for store mengder kritikk de siste ukene.

Publisert: 21.10.19 kl. 11:17







Premier League S V U T M P 1 Liverpool 9 8 1 0 21 – 7 14 25 2 Manchester City 9 6 1 2 29 – 9 20 19 3 Leicester City 9 5 2 2 16 – 8 8 17 4 Chelsea 9 5 2 2 19 – 14 5 17 5 Arsenal 8 4 3 1 13 – 11 2 15 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om