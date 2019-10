SPILLER EM-KVALIK: Isabell Herlovsen og landslagssjef Martin Sjögren fotografert under sommerens VM. Foto: Bjørn S. Delebekk

I kveld kan Herlovsen bli historisk

I 16 år har Marianne Pettersen hatt scoringsrekorden på kvinnelandslaget i fotball. I kveld kan den ryke.

Nå nettopp







Isabell Herlovsen (31) tangerte Linda Medalen med 64 landslagsmål da hun snudde EM-kvaliken mot Hviterussland fredag med to kjappe scoringer i 7–1-seieren i Borisov.

Klokken 18 i kveld (NRK 1) kommer første sjanse til å ta rekorden mot gruppe Cs definitive jumbo i EM-kvalifiseringen. Færøyene har 0–12 mot Wales og Hviterussland før møtet med «Isa» og Norge.

– Nå skal man aldri undervurdere lag, men det hadde vært gøy å ta rekorden der. Vi må først spille kampen. Det viktigste for meg er uansett at vi tar med oss tre poeng, sier Herlovsen til NFF før kvaliken.

Rekorden hun jakter på tilhører Marianne Pettersen. Den er på 66 mål og har stått siden november 2003.

Kan ikke klage

Landslagssjef Martin Sjögren tror også en rekord står for fall i kveld.

– Det blir en lignende kamp som mot Hviterussland, men mot en enda svakere motstander. Hviterussland slo Færøyene 6–0, sier svensken før den obligatoriske advarselen kommer:

– Vi møter et lag med et stort hjerte og det må også vi ha. Vi må legge ned en innsats i bunnen. Gjør vi det så skal vi vinne, men vi må gjøre det som trengs.

Sjögren har ikke hatt så mye å klage på etter at Norge røk ut av sommerens VM med 0–3 mot England i kvartfinalen.

Reiten-show

Etter VM har Norge slått England 2–1 i en privatkamp og vunnet 6–0 mot Nord-Irland og 7–1 mot Hviterussland. Målforskjellen er 15–2. Caroline Graham Hansen har scoret seks av målene.

Guro Reiten, som scoret et fantastisk mål med hælen mot Hviterussland (se video under her), har dette utgangspunktet før kveldens kamp i Torshavn.

– Vi har mye å gå på. Det er ikke tvil om det. Vi skal være mye bedre enn mot hviterusserne, lover Chelsea-proffen overfor NFF.

Norges kvalifiseringsgruppe til fotball-EM i England 1. Norge 2 kamper +12 mål 6 poeng

2. Wales 2 +6 4 poeng

3. Hviterussland 2 0 3 poeng

4. Nord-Irland 2 −6 1 poeng

5. Færøyene 2 −12 0 poeng.

Publisert: 08.10.19 kl. 15:57







Mer om