LEGENDER: Fra v.: Dennis Bergkamp, Henrik Larsson, Ronald Koeman og Dirk Kuyt. Foto: NTB SCANPIX

Legender vil kjøpe engelsk klubb

Svenske Henrik Larsson og nederlenderne Dennis Bergkamp, Dirk Kuyt og Ronald Koeman har lagt inn bud på den engelske League One-klubben Wycombe Wanderers.

Det er The Athletic som kommer med denne nyheten.

Klubben spiller altså på nivå tre i engelsk fotball og skal tirsdag kveld i cup-møte Stevenage – begge relativt ferske i det profesjonelle divisjonssystemet.

Henrik Larsson har de siste ukene – ifølge ryktene – vært i forhandlinger med Southend om å bli trener i League One-klubben. Nå knyttes han altså til en annen klubb i samme liga – men i en helt annen rolle.

Ifølge The Athletic har de fire vært i forhandlinger med eierne. Men det har også en amerikansk riking ved navn Robert E. Couhig. Den 15. oktober blir det kjent hvilke bud eierne, som et selskap eid av supportere, har fått. Helt i slutten av oktober tas avgjørelsen.

De fire fotball-legendene lokker med at de vil øse av sin fotballkunnskap i Wycome. Blant annet tenker de seg at Koeman skal restrukturere hele klubben og at Bergkamp skal bli sjef for akademiet. Larsson skulle inn i den sportslige ledelsen sammen med nåværende trener, Gareth Ainsworth.

Dette er fire eks-fotballspillere med haugevis av gull. Larsson alene har titler i fem ulike land. Bergkamp er først og fremst kjente for sine suksessrike Arsenal-år, Dirk Kuyt huskes aller best for årene i Liverpool, mens Koeman blant annet har fire La Liga-titler med Barcelona. Alle fire har titler fra nederlandske klubber.

Wycombe endte sist sesong på 17. plass i League One. I øyeblikket er de nummer to og lukter altså på opprykk til Championship.

Men økonomien er ikke så mye å skryte av, og supporterne skjønner at de trenger investorer med penger.

Artikkelen er skrevet av den tidligere BBC-journalisten David Ornstein, som denne uken har begynt å jobbe for The Athletic. Han tvitrer at Henke Larsson er observert på flyplassen i Southend – på vei til Nederland.

Wycombes styreleder Trevor Stroud sier at han foreløpig ikke kan si så mye på grunn av at alt er taushetsbelagt.

Hvis det går som det kan se ut, at amerikaneren får budet, vil de fire legendene lete videre etter en klubb de kan kjøpe, ifølge The Athletic. Det er trolig snakk om League One-nivå.

Publisert: 08.10.19 kl. 18:01

