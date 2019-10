I ROMANIA: Lars Lagerbäck pratet med Martin Ødegaard under Norges trening på Arena National. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Lagerbäck vurderer endringer foran Norges skjebnekamp

BUCURESTI (VG) Landslagssjef Lars Lagerbäck kan gi spillere som startet på benken mot Spania sjansen mot Romania.

– Vi har ikke tatt noen avgjørelser enda. De tar vi alltid i samråd med det medisinske apparatet. Vi ser hvordan spillerne har det – fremfor alt de som spilte 90 minutter mot Spania. Vi tar det i kveld med spillerne og bestemmer oss da, svarer Lagerbäck på VGs spørsmål om han vurderer å gjøre endringer i elleveren som startet i 1–1-kampen mot Spania sist lørdag.

Lagerbäck, Martin Ødegaard, Rune Almenning Jarstein og de andre norske landslagsprofilene ankom Arena National her i Romanias hovedstad klokken 13.02.

GOD STEMNING: Martin Ødegaard, Stefan Johansen og de andre norske spillerne koste seg på økten i Romania. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

– Kan ikke undervurdere Romania

I rundt én time og 15 minutter trente Norges beste menn i 28 varmegrader – på det som så ut til å være et litt glatt underlag. Etterpå ble Ødegaard stående igjen sammen med lagkaptein Stefan Johansen for å øve på avslutninger.

La Liga-stjernen kan selvsagt bli helt avgjørende for Norge under skjebnekampen om et drøyt døgn. Det vet også landslagssjefen.

Lagerbäck håper kampbildet blir som i det motsatte oppgjøret i Oslo. Da tok Norge ledelsen 2–0 og kontrollerte kampen helt til rumenerne slo tilbake to ganger mot slutten.

– Vi kan ikke undervurdere Romania. De har vist at de er et bra lag i hele kvaliken. Vi skal spille vårt spill og ha et forsvar like bra som mot Spania. Så strever vi etter å bli enda mer effektive fremover. Det blir nok ingen ujevn kamp, men en relativt jevn en, sier Lagerbäck.

Spiller foran 30.000 barn

På grunn av rasisme var Romania i utgangspunktet nektet å ha tilskuere på kampen mot Norge, men nå har Det europeiske fotballforbundet (UEFA) gitt dem tillatelse til å slippe inn 30.000 barn under 14 år.

Både Stefan Johansen og Lagerbäck fordømmer rasisme, samtidig håper de at supporterne oppfører seg.

– Vi fikk vite det i går. Jeg tror ikke det skal ha så mye å si med tanke på hvordan vi forbereder oss til kampen. Vi vet at vi må utpå her og ha tre poeng. Om det blir med tomme tribuner eller med barn, så må vi ha fokus på det vi skal gjøre, sier Johansen.

– Stefan har en helt rett innstilling. Dette er regelverket som UEFA har. Vi kan tenke at det er litt rart. Jeg har full forståelse for at Romania velger å invitere disse barna, men det er en veldig rar avgjørelse (av UEFA) hvis man vil markere regelverket, sier Lagerbäck.

NYDELIG STADION: Arena National tar rundt 55.000 tilskuere. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

